El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 27 de septiembre al 4 de octubre)

Hola, un saludo a todos.

Quería que el máximo defensor del VAR, Pedro Martín, me resolviera estás dudas…

Excluyendo los equipos de la misma ciudad, ¿Cuáles han sido los 5 desplazamientos más cortos de un equipo de una ciudad a otra en Primera División? Me imagino que el primero será entre Leganés y Getafe…

Le suelen preguntar mucho a Pedro que un equipo sin ser líder toda la liga, en la última es campeón, pero quería preguntar el caso contrario… ¿Cuántas veces se ha dado el caso de un equipo que no estando en puestos de descenso (incluyendo promoción) en toda la temporada, esté justo en la última, o si no ha habido ningún caso, cuál es el equipo que ha descendido, estando menos jornadas en esa temporada en puestos de descenso? Y la otra parte también ¿si ha habido algún equipo que estando en puestos de descenso toda la temporada se salva en la última, y si no hay ningún caso, cuál es el equipo que ha estado más jornadas en puestos de descenso y se salva en la última jornada?

Buenas tardes. A la atención del Sagrado Consultorio del Excmo. Sr. D. Pedro Martín:

Mi primera duda era saber si en alguna ocasión había recibido el flamante líder de Primera División una goleada similar a la de esta jornada:

Atletico 6-1 GRANADA

Resultando además que también han goleado esta jornada al líder de Segunda División:

Ponferradina 3-0 RAYO VALLECANO

Pero es que me he puesto a mirar la jornada este fin de semana en las cinco grandes ligas y... ¡cuatro de los cinco líderes han salido goleados!

Napoli 6-0 GENOA

Atlético 6-1 GRANADA

Hoffenheim 4-1 BAYERN

SAINT-ÉTIENNE 0-3 Stade Rennes

Encima, al que no golean, resulta que da la sorpresa ¡goleando él a domicilio al favorito de su liga!.....Mancester City 2-5 LEICESTER

En fin. Como veo que ya no me queda pregunta que hacer porque estoy seguro que todo esto no había pasado jamás... la pregunta será:

¡¡¿¿Cuándo **** va a acabar este 2020??!!! ??゚リᄉ

Gracias por la atención y ¡un abrazo grande!

Rodrigo.

¿Es Landon Donovan quién tiene el porcentaje más alto de asistencias por partido con un mínimo representativo? ¿Cuáles son los tres primeros? ¿Qué campeón de Champions o Europa League en los últimos años ha remontado más eliminatorias en su periplo?

Hola cracks!

Tengo una pregunta para el gran Pedro Martin:

La Real Sociedad acabó el encuentro de la jornada 3ª contra el Elche C.F., con 8 canteranos y una media de edad de 23 años y 11 meses, se ha podido dar alguna vez algo parecido o superior? ¿Es un récord?

Espero que no sea una de la difíciles!

Un saludo

Iker Blanco Usandizaga