El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 18 al 24 de septiembre)

Hola. Gracias por todo, Pepe Domingo Castaño.

Mis preguntas son:

¿En cuántas jornadas de Liga ha estado Pepe domingo en la radio? ¿En cuántas jornadas de Champions, incluyendo eliminatorias y finales, ha estado Pepe domingo en la radio?

Pepe Domingo es una gran persona, y estoy seguro de que no ha muerto, sino que se ha marchado a otro lugar del mundo donde otras personas podrán disfrutar de su compañía.

Las personas como Pepe Domingo nunca mueren.

Buenos días.

El otro día me pareció escuchar que ,si las jugadoras o los jugadores de fútbol renuncian a la selección, no pasa nada. Pero si no van a una convocatoria, siendo convocado o convocada, pueden sufrir una multa económica y sufrir una fuerte sanción profesional. Osea que es obligatorio , como antes el servicio militar.

Mi dudas son: ¿Esto es verdad? Si es así, ¿es por medio de una ley la obligación? ¿Esto ocurre en todos los deportes que la sección española tiene representación? ¿También ocurre en deportes que se compite individualmente, como ciclismo, tenis, tenis de mesa, padel, atletismo, badminton, natación, etc? ¿Y en deportes de competición de deportistas con discapacidad? ¿Solo ocurre en España este tipo obligación y consecuencias?

Gracias.

Buenos días.

Me gustaría preguntar a Pedro Martín si sabe quién es el decano de los futbolistas de Primera División. Es decir, el ex jugador vivo de mayor edad. Muchas gracias y un saludo a todo el equipo.

Manuel Gómez. Granada