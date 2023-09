El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 3 al 10 de septiembre)

Buenas tardes Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que un equipo de Primera División golpeó a los 3 palos (izquierdo, derecho y travesaño) de una misma portería?

Permitidme una pequeña introducción.

Tengo 52 años, empecé como adolescente a escucharos por las noches, mientras estudiaba en el instituto, en la otra radio. En los días de deportes, partidos, competiciones, etc.

Desde entonces me habéis acompañado tantas horas de trabajo, de estudio, de viaje... Ahora ya soy catedrático de Universidad, tengo dos hijos adolescentes, y aquí sigo. Muchas veces descargando podcasts de los programas para escucharlos en el coche, repetir los goles de mi Atleti, del baloncesto, que es mi deporte favorito, de las Olimpiadas, de lo que sea.

Bueno, realmente esos detalles son lo de menos. Lo de más es que, seguramente, he compartido y disfrutado más tiempo con vosotros que con nadie más en mi vida. Sois, como os dice mucha gente, mi segunda familia. He compartido tantos momentos con vosotros, solo puedo agradeceros tanto, mi vida sería mucho más pobre sin vosotros. Gracias, gracias, y mil veces gracias.

Llevaba mucho tiempo queriendo escribir a Pedrito, porque me encantan las estadísticas. No se si ya las habréis contado, pero por si acaso, a ver si podéis darme algo de luz:

1) Soy zurdo, y me gustaría saber qué estadísticas tenéis sobre zurdos en el fútbol. En la población general somos el 10%, pero parece claro que, por necesidad, en el fútbol tiene que haber más. Seguramente, unos tres o cuatro de cada 11. Me llama la atención que, por ejemplo, hay muchos porteros que golpean con la zurda. ¿Y goleadores zurdos respecto al general? ¿Equipos con más zurdos como titulares? Recuerdo una época del Madrid con Raul, Guti, Redondo.. Yo creo que había más de esos tres o cuatro. En fin, lo que tengáis: Messi, Maradona...

2) Una estadística sobre enfrentamientos directos entre equipos, que imagino que tendréis, pero que me resulta llamativa. A ver si la podéis contar. Es sobre los peores/mejores en enfrentamientos directos. Como atlético, tengo la impresión de que el Madrid, recientemente, se nos da especialmente mal, pero ¿cuál sería el segundo? ¿Y los que se le dan especialmente bien? Es evidente que todos los equipos tendrán sus peores estadísticas contra el Barsa y Madrid, pero si podéis contar de otros equipos, no solo del Atleti, sino del Madrid y Barsa, como referencia, que se les dan mejor o peor, en porcentaje, de los últimos 20-30 partidos, lo que queráis. Hay seguro muchas estadísticas curiosas o llamativas, me da la sensación.

Bueno, ya me extendí mucho. Mil gracias de nuevo.

Saludos, Enrique.

Una pregunta para Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que el Real Madrid alineó a 4 españoles en el equipo titular? Muchas gracias.

Pregunta para Pedro. El otro día vi en un partido que hicieron un cambio, el que entró no llegó a entrar en el campo porque se dirigió a sacar un córner sin pisar el campo. Metió el gol desde el córner sin entrar al terreno de juego. ¿Eso es legal?

Hola Pedrito. Después del gol de Lamine Yamal contra Georgia, ¿qué otros jugadores marcaron con España antes que con su equipo? Gracias, Luis.