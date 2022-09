El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 8 al 15 de septiembre)

Buenas tardes, amigos de Tiempo de Juego. Estaría muy agradecido si Pedro Martín me puede resolver estas preguntas o dudas:

-La Serie A ha decidido que los equipos que jueguen en dicha competición no podrán usar uniformes verdes, esto para evitar que se confundan con el color del césped. Si esta medida se traslada al fútbol español... ¿Qué hacemos con el Racing de Ferrol, el Toledo o el Cacereño?

-¿Hay algún otro color, formas, diseño de camisetas… que FIFA o UEFA no admitan?

Muchas gracias

Eloy

Buenas tardes Pedro. Felicidades por el programa y por tu sección (mi favorita):

¿Qué estadios de equipos de Primera y de Segunda son los 5 más antiguos?

¿Es obligatorio que el terreno de juego siendo hierba artificial sea de color verde? ¿No puede ser de otro color (negro, azul…)?

¿La camiseta de los futbolistas tiene que tener mangas? ¿No pueden jugar con una camiseta de tirantes como en el baloncesto?

Muchas gracias.

Buenas tardes, amigos de Tiempo de Juego.

Os escribo al consultorio para que Pedro Martin me pueda resolver estas dudas (si se puede):

Si Pitus Prat fue el primer goleador europeo de la Liga:

1-¿Quiénes fueron los primeros goleadores del resto de los continentes (América, Oceanía, África y Asia) en la Liga?

2-¿Hay algún jugador que ha conseguido marcar en su primer y último partido como profesional en la Liga?

Pregunta sobre VAR

¿Por qué no colocan la pantalla del VAR en la grada de enfrente al túnel de vestuarios y banquillos, como se hace en otras ligas como en la Bundesliga? Así se evitarían protestas, amonestaciones y pérdida de tiempo.

Muchas gracias,

Julen

Hola, el Consultorio de Pedrito Martín… dos preguntas estrictamente estadísticas, y una pregunta un poco más filosófica… o quizás tan solo sea una pregunta para tocar las narices al concepto mismo del fútbol.

- Portero que en toda su trayectoria en Primera División ha jugado más partidos de Primera sin conseguir nunca dejar su puerta a cero. En términos futbolísticos… alguien que nunca ha conseguido proteger la virginidad de su portería.

-¿Es el Girona FC (quizás con el Barcelona) el único equipo que de toda la historia de la Liga de Primera no tiene un saldo negativo en sus encuentros con el Real Madrid? Ganó en casa en su primera temporada en Primera, y ganó en el Bernabéu en la segunda… por tanto no puede tener saldo negativo con el Madrid. ¿Hay algún otro equipo en esa misma situación?

-Una pregunta un poco más… no sé… filosófica… para Pedro. Pedro, ¿conoces alguna otra actividad humana en que de un modo ‘normal’ (en el sentido de estar dentro de las normas) se opere dando golpes con la cabeza a un objeto? como sí puede hacer y se hace en fútbol). No sé me ocurre ninguna otra actividad…. Ni siquiera otros deportes… no digamos ya otros sectores de actividad.

Saludos y gracias

Albert