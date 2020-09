El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 14 al 20 de septiembre)

Buenos días.

De todos es sabido que el Barcelona despliega un juego excelso, celestial, el mejor fútbol de la historia y arrasa a sus rivales siempre que Messi quiere. El día que el mejor futbolista de todos los tiempos quiere, no hay partido y no hay Huescas, Levantes ni Valladolices (Poli me corregirá si no está bien dicho) que se resistan.

Pero de un tiempo a esta parte, 16 o 17 años, tengo la sospecha de que Messi es algo perezoso y no quiere jugar ciertos partidos a partir de determinadas rondas de competiciones ‘no locales’ una vez ha goleado al Bollullos de Copenhague, al Racing de Bérgamo o al Brujas, por citar a grandes equipos. Pedro, ¿me podrías mirar los partidos, goles, etc del GOAT a partir de octavos de Champions, por favor?

Es sólo por salir de dudas y comprobar que, efectivamente, es una sensación mía alejada de la verdad incontestable del fútbol.

Osasuna tiene el récord de partidos consecutivos en la historia de la Liga sin repetir alineación con 143 (2004-2008) según un apunte que tú mismo dijiste, pero no sé si se trata a partir de la 2003/04 o de la 2004/05 y si acaba en la 2007/08 o en la 2008/09. No me aclaro.

Soy Luismi de La Palma, mi pregunta para Pedrito: me gustaría saber cuál ha sido la primera jornada de Liga con más goles de los últimos años 10 años y cuántos se marcaron.

Mi nombre es Alejandro, de Torrevieja, y a raíz de la pelea en el rondo de antes del partido del Arsenal, me han surgido algunas dudas.

De igual modo que un árbitro puede expulsar una vez finalizado el encuentro, si hubiese visto esta pelea, ¿debería de haber expulsado a los dos jugadores? ¿A partir de qué momento, antes del pitido inicial evidentemente, puede un árbitro amonestar/expulsar a un jugador?

