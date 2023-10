El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 2 de octubre al 8 de octubre)

¡Hola, hola! Pedro, No se que opinas de los 5 cambios...

Yo lo veo un atraso y una ventaja para el equipo que defiende su resultado. Se puede cargar de faltas, tajertas, apercimineto y rotar toda la defensa en el segundo tiempo. Veo más ventaja en eso a que el equipo que ataca refresque más el ataque.

¿Volveremos a los 3 cambios alguna vez?

Hola, tengo varias preguntas para el consultorio relacionados con el concepto "1 gol".

-De todos los jugadores que en toda la historia de Primera División solo han marcado un gol, ¿cuál es el que lo ha marcado habiendo jugado MENOS minutos en total en Primera?

Sé, porque lo dijo Pedrito, que hubo un jugador que marcó tres goles en su único patido, pero ahora quiero ver un jugador que haya marcado un único gol en muy pocos minutos

-De todos los porteros (pocos son) que han marcado domo mínimo 1 gol en Primer (ya sea de falta, penalti o jugada), ¿cuál es el que ha marcado como mínimo un gol con una carrera breve en Primera (menos partidos jugados en total)?

Saludos, Albert.

Pregunta para Pedrito, este año llevamos 2 goles de portertos...¿Cuál fue la Champions con más goles de porteros?

¡Hola, Hola! Cracks, lo primero muchas felicidades para Paquito.

Me gustaría hacer una pregunta a Pedrito para el consultorio. ¿Cuántos partidos se han perdido por lesión Memphis y Mariano en los últimos años?

Muchas gracias. Saludos.

Hola, Pedro.

Me gustaría saber, desde que tienes datos, qué equipo ha estado durante más tiempo una temporada con mayor número de bajas de fichas del primer equipo (sin incluir el COVID), pero incluyendo sanciones.

Es decir...un equipo estuvo tres meses con 10 bajas.

Me gustaría tener el dato tanto a nivel nacional como internacional, si lo tuviera. Y cómo les fue...

Gracias.

Hola, hola a todos:

Tengo varias preguntas, todas ellas relacionadas

-A efectos del fuera de juego, caso práctico: Imaginemos un balón largo pegado a la línea de cala. El delantero va hacia la pelota y el defensa se cruza cortándola pero manteniéndola en el campo. Desafortunadamente, el defensa, con la inercia se ha salido del campo quedando dolorido por algún golpe y teniendo que ser atendido pero en paralelo, un jugador rival le ha dado la pelota al delantero que ha metido gol. El delantero no estaba en fuera de juego porque le habilita el defensa que está fuera del campo y que tendrá que ser atendido. ¿Es gol?

-Y por último, justo acabo de caer que el símbolo químico del sodio es NA. No he podido evitar imaginar a Pepe preguntando aquello de: "oye Poli, ¿sabes cuánto sodio lleva el agua Fontarel?...Mmmm, ni idea. No lleva NA! Como su propio símbolo india, NA! Y a partir de ahí, anuncio habitual. Ahí queda mi aportación.

Gracias y un saludo!