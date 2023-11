El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 23 de octubre al 5 de noviembre)

Soy Gerardo, oyente mexicano que os ecucha desde Estados Unidos y tengo una pregunta para Pedro Martín. Hugo Sánchez tiene el récord de goles marcados al primer toque...¿quién le sigue en esa clasifiación?

Hola, buenas tardes. Tengo varia preguntas

- Me gustaría saber qué jugador ha mantenido, desde su debut en Primera, durante más partidos seguidos una media de como mínimo un gol durante más partidos

- Sin contar Ceuta y Melli, última provincia en tener su primer jugador en Primera División. Nombre del jugador y temporada de debut.

- De los 1100 y pico duelos entre equipos diferentes que ha habido en Primera División, ¿cuál es el duelo más repetido y que haya terminado con más victorias del mismo equipo? ¿Y cuál es el duelo más repetido y que haya terminado en más ocasiones en empate?

Buenos días a todo el equipo

Me gustaría hacer un par de consultas a Pedro Martín. La primera es un caso práctico:

Un jugador espera en la banda para entrar a sustituir a un compañero que viene caminando para retirarse. En el momento de saludarlo y en el instante de cruzar la línea de banda el que va a entrar se gira hacia el cuarto árbitro y le insulta. El cuarto llama al colegiado y se lo dice y el futbolista que iba a entrar (pero no ha entrado) es expulsado. La pregunta es: ¿deja a su equipo con 10 por producierse la expulsión al estar ya el cambio ordenado y estar dentro del terreno de juego o por haberse producido la infracción en la banda podría entrar otro compañero?

La otra: Este año en la Liga Endesa se enfrentan Valencia y Palencia, ¿se ha producido este enfrentamiento alguna vez en el fútobl?

Muchas gracias y un abrazo a todo el equipo, sois una compañia increíble.

Manuel Gómez García, desde Granada

Muy buenas, Pedro. Te escribo como consecuencia de un dato que siempre me ha llamado la atención.

Un buen día, repasando las alineaciones de la final de la Copa de Euroa de la temporada 87-88 me econtré con una cosa sorprendente. En un fútbol, donde creo recordar, tan solo estaban permitidos tres extranejors por club (dudo si eran 2 ó 3 para competiciones europeas en 1988) el PSV salió al campo con hasta 5 jugadores no holandeses.

Aquel día formaron con Eric Gerets (Bélgica) y cuatro daneses: Ivan Nielsen, Jan Heintze, Edward Linkens y Soren Lerby.

En la segunda parte Geoviano Vando (Brasil) entró en sustitución del portugués Rui Aguas y en el minuto 111 el marroquí Hajiri salió por el sueco Magnusson, por lo que el Benfica acabó la final (hubo prórroga) con también cinco extranjeros en el césped.

Al respecto me hago las siguientes preguntas:

- ¿De los 10 extranjeros que jugaron la final cuáles tenían la nacionalidad portuguesa y danesa?

- ¿Existía alguna norma por parte de la UEFA para que estos dos clubes pudierse tener máx extranjeros en el once?

- En 1992 creo recordar que se permitió hasta cuatro extranjeros por club en el once titular. ¿Estoy en lo cierto?

La final fue horrible. Ese año debió ganar la Copa de Europa el Madrid de la 'Quinta del Buite'. mejor equipo con los ojos cerrados que los dos finalistas.

Un saludo desde Llanes, Asturias.

Emilio Gracia Cea

Buendos días, familia

Allá va mi consulta para Pedrito:

¿En qué porcentaje de partidos los jugadores que se marcan un gol en propia puerta consigue marcar un gol también a favor? Tengo la sensación de la cantidad de partidos en los que el que la ha lidado luego lo compensa es significativa.

Un abrazo para todos.

Carlos, desde Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Pregunta para Pedro. Quería saber quién marcó el primer gol de cabeza en la historia de los Mundiales.

¡Hola, Hola! Quería hacer varias preguntas a Pedro Martín, que se me han ocurrido mientras disfrutaba de la victoria de la etapa reina del Tour de Francia de Carlos Alsina...(Por cierto, buceando por Internet, me he contrado con una entrevista de Carlos Alsina a Nachó Plá -que fue los impulsores de la campaña para pedir en Barcelona pantallas al aire libre para ver los partidos de la selección-)

Mis preguntas para el amigo del VAR son dos:

- Me ha parecido oír que esta es la primera vez que no hay equipos andaluces en Segunda División, y quería saber si esto ocurrió alguna vez en Primera (contando desde la temporada 1932-33), que no hubiera equipos andaluces en Primera.

- ¿Cuándo ha sido el último inalámbrico de David Miner en un campo de fútbol?

Hola, buenas tardes tengo unas cuantas preguntas para Pedro Martín

- En lo que llevamos de LIga...¿qué equipo tiene el mayor número de goleadore?

- Viendo que en Liga hay 2-3 equipos que aprovechan los saques de banda cercanos al área como si fueran córners (por ejemplo Luis Hernández), ¿podría el VAR revisar un gol por mala ejecucción del saque de banada porque el sacador no tiene los pies en el suelo?

- ¿Cuál fue el último partido en el que el Athletic estuvo en superiorida numérica más de 10 mi9nutos? Tengo la sensación que nunca expulsan a nuestros rivales...

Muchas gracias de antemano.

Hola, tengo una pregunta para Pedro. ¿Podrían unos jugadores de un equipo alzar a otro jugador, a modo rugby, para poder rematar de cabeza?