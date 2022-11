El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 28 de octubre al 4 de noviembre)

Hola Pedro y cía.

Somos 3 amigos que llevamos jugando más de 20 años al FIFA. Y nunca hemos marcado un gol olímpico. O al menos eso dicen mis amigos. Yo tengo un video de una vez que marqué un gol de córner que entró gracias a que el portero la metió dentro. Ellos afirman que en un gol olímpico no debe tocarla nadie para que sea considerado así. ¿Es verdad? ¿Tengo yo razón o la tienen mis amigos, y por tanto seré el hazmerreír por los próximos 20 años?

Gracias

Di Ejuno

Buenas tardes.

Viendo los arbitrajes de Mateu, que es un chapas me pregunto… como jugador ¿puedo ir donde el árbitro al inicio del partido y pedirle que por favor no me dirija la palabra para explicarme nada?

Gracias. Un abrazo.

¿Corre algún riesgo la Liga española de perder una de las 4 plazas de Champions? ¿Hasta qué punto debemos agradecer al Real Madrid que sigamos conservando estas 4 plazas?

Ideas para mejorar el fútbol:

¿Creéis que si acoplamos a la espalda de los jugadores un dispositivo que emita una descarga eléctrica de alto voltaje cada vez que simulen una caída o agresión reduciríamos al menos en un 70% este tipo de actuaciones teatrales?

Hola.

¿Cuántos jugadores de LaLiga han hecho un anti hat trick... por llamarlo de alguna manera? Es decir, gol en propia puerta, penalti y expulsión en el mismo partido. Y ya puestos... cuál es el récord de goles en propia puerta de un jugador en el mismo partido y en toda LaLiga.

Gracias.

Hola buenos días. Soy Braulio de Gran Canaria. En el partido de ayer entre la UD Las Palmas y el Burgos CF, en el minuto 83 hay una jugada en ataque de la UD en la que el árbitro pita una falta sobre Jonathan Viera y justo lo siguiente es un gol de Marc Cardona. Lo curioso es que unos minutos más tarde en la televisión ponen una imagen VAR en la que acreditan un fuera de juego en el momento del pase de Viera a Cardona. Mi duda es, si la jugada ya la había cortado el árbitro antes del pase, ¿qué sentido tiene esa imagen del VAR?

Gracias.

Buenas a todos. Tengo dos preguntas para Don Peter Martin.

¿Las monedas que se usan en el sorteo de campos tienen que ser obligatoriamente iguales en todos los partidos o se usa la que más a mano tengan? ¿Los guantes que usan los porteros en los partidos han de ser así obligatoriamente o si a Courtois le da por salir el próximo partido con guantes de lana le dejan igualmente...?

¡Gracias a todos y un saludo!

Buenas, hace un par de semanas Pedrito propuso que los equipos tuvieran una o dos opciones de pedir el VAR durante el partido tipo tenis. A esto pensé... Supongamos que un equipo gaste sus opciones de VAR y después haya un penalti que el árbitro se come... ¿Qué hace el VAR? ¿Se aguantan y no lo llaman? ¿No estaríamos haciendo el futbol más injusto aún?

¡Gracias a todos!

¿Qué pasaría si un equipo decide jugar con 10 jugadores en vez de 11 por alguna táctica extraña o un mejor juego? ¿Les dejarían?

Buenas tardes amigos.

En el penalti del Atlético contra el Leverkusen el partido estaba acabado. Si llega a marcar en el rechace ¿el gol habría subido al marcador?

¡Muchas gracias por estar ahí!

Hola Pedro. Mi pregunta es cuál es el último equipo que ha recibido un gol en el primer minuto de juego y otro gol en el último minuto del descuento como le ha ocurrido hoy al Atleti. Saludos.

Hola Pedrito, crack.

-Número de partidos oficiales del Real Madrid siendo Florentino presidente.

-Número de victorias, empates, derrotas y goles a favor

-Porcentaje de victorias, empates y derrotas

-Número de goles por partido del Real Madrid

Las mismas preguntas, pero durante el periodo de Santiago Bernabéu de presidente del Real Madrid.