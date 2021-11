El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 28 de octubre al 4 de noviembre)

Sobre los gilicorners, pregunta para Pedro Martín: ¿qué porcentaje de corners lanzados directos al área acaban en gol? Lo mismo es que tienen más posibilidades los gilicorners...

Buenos días.

Quisiera hacer una consulta a Don Pedro Martín. Quiero saber si un colegiado tiene potestad para recriminar a un jugador por colocarse el pernil del pantalón retorcido pillado por el slip a modo que vemos en algunos entrenamientos, quedando dicho pantalón semejante a un pañal de los que llevan los bebés y que parece ser que gusta a algunos futbolistas lucir así para mostrar los cuádriceps. ¿El reglamento permite jugar de esa guisa o el árbitro puede amonestar a un jugador por no llevar el uniforme de forma correcta?

Muchas gracias y enhorabuena por la sección, me encantaría que escribiera un libro recopilando algunas de las consultas más interesantes de las que le hacen por aquí.

Un saludo

MANUEL GÓMEZ GARCÍA

GRANADA

Hola a todos amigos. Pedro, quería preguntarte si alguna vez un árbitro extranjero pitó algún encuentro de Primera. (Y si hubo muchas veces, saber cuántas fueron en total).

Buenas tardes familia.

Le quería preguntar a Pedro Martín lo siguiente: ¿Cuál es la jornada con más rojas de la historia de la Liga y el partido con más rojas no suspendido?

Gracias de antemano.

Un abrazo

Buenas tardes.

Me llamo Alberto y os escribo desde Santander. La consulta es:

Alineaciones de inicio de Real Madrid y Barcelona con más jugadores negritos (¡¡con respeto, eh!!

Gracias

Buenas. Una pregunta para Pedro Martín.

Desde que llegó al Betis, tengo la sensación de que Don Manuel Pellegrini ha ganado muchísimos partidos gracias a los goles y acciones de jugadores que salen desde el banquillo y, por lo tanto, gracias a sus cambios.

¿Hay alguna forma de medir o comprobar si es cierto o si es simplemente una sensación? ¿Se podría mirar qué entrenador es el que más partidos gana gracias a sus actuaciones?

Y una segunda pregunta, con mis 24 años, quitando 2005 es probablemente la mejor etapa que he vivido en mi vida con el Betis, y obviamente el único mérito o por lo menos el mayor es de Pellegrini.

¿Podrías hablar sobre los que estén bajo tu criterio o, con los números por delante, entre los mejores entrenadores de la historia del Betis y cuánto o qué tendría que hacer Pellegrini para meterse ahí? Muchas gracias

JGH

Buenos días. Tengo una pregunta, no futbolística, pero no sé a quién puedo hacérsela y creo que vosotros podréis encontrar a quien dé una respuesta. La pregunta es: ¿existen farolas autosuficientes? Es decir, ¿se podrían instalar en calles y carreteras farolas que no estuvieran conectadas a la red eléctrica y que generaran ellas mismas la electricidad necesaria para dar luz? Si eso se puede hacer, ¿con qué sistema? ¿placas solares? ¿pequeños aerogenerardores? Y, por último, ¿sería mucho más caro que el sistema tradicional?

Esta es mi duda, a ver si podéis ayudarme a resolverla.

Gracias.