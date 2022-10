El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 21 al 28 de octubre)

Buenas tardes. Tenía una consulta para el consultorio de Pedrito Martín.

¿Hay alguna norma que prohíba o permita jugar con todo el techo techado del estadio? Si se permite no me parecería justo, ya que en días por ejemplo de lluvia, de frío o de mucho calor no jugarían todos los equipos en las mismas condiciones.

Gracias.

Saludos.

Querido Pedro:

Quisiera preguntarte si existen estadísticas sobre el porcentaje de aciertos de Paco González a la hora de cubrir quinielas. Aún retumban en mis oídos sus acertados pronósticos sobre el desarrollo final de la liga argentina en los que profetizo el campeonato para Boca Juniors.

Pregunta para Pedrito ya que se masca la tragedia en Nervión. ¿Ha habido en la historia de la Champions, en el actual formato, algún equipo español que haya acabado último en una fase de grupos?

Para Pedro: En la historia de la Liga, saber quién es el jugador que ha sido más veces el único goleador del partido y si es posible el que fue más veces el único goleador de su equipo en un partido. Gracias.

Buenas tardes, ¿existe algún jugador en la historia de España que no haya acudido ni una sola vez a la selección española absoluta habiendo marcado 300 goles aproximadamente a lo largo de su carrera como Rubén Castro, o es un caso único?

¡Saludos!

Hola Pedro.

Soy Dani de Bigues (Barcelona) y tenía una duda sobre el VAR (como no). No sé si te habrán hecho esta consulta, si es así no he podido escucharla.

Viendo el Clásico me di cuenta que en el penalti que pitan a Rodrygo, el árbitro para el juego 1 min. y pico después para revisarlo (supongo que desde el VAR le dirían que era claro). En el Manchester City - Brighton pasó lo mismo, el árbitro para el juego 1 min. y pico después sin esperar a que el juego se detenga por sí sólo.

Mi pregunta es ¿qué pasa con ese tiempo entre que se comete el penalti y el árbitro para el juego? ¿Ese minuto y pico debe añadirse como tiempo añadido (valga la redundancia)? Entiendo que sí, ya que al tener que haberse pitado el penalti no debería haberse jugado y por tanto no debería contar como partido en sí.

Y otra cosa un poco más friki. ¿Ese tiempo se tiene en cuenta a la hora de hacer estadísticas? Por ejemplo, si un jugador regatea a 2 oponentes en ese min. y pico que en teoría no debería ser jugado, ¿se le suman esos 2 regates a su cuenta?

Un abrazo a ti y a todo el equipazo de TDJ. Gracias de antemano.

Daniel Silva Bonilla.

La mayor goleada en contra del Barça en la Liga es el 12-1 del Bilbao; la mayor goleada en Europa, el 8-2 del Bayern, creo… Pues esas mismas preguntas sobre el Real Madrid… Mayor goleada en contra del Real Madrid en Liga y en Europa.

Pues eso, hasta la próxima y gracias.

Albert

¡Hola, amigos! Me llamó Diego y ahí va mi pregunta para Pedrito.

Me gustaría saber cuántos goles ha marcado Haaland como profesional, diferenciando clubs de selección de Noruega. También me gustaría saber si Pedrito tiene en cuenta los goles marcados en amistosos (clubs y selecciones) y en selección sub-19.

¡Muchas gracias! Un saludo desde León.

Buenas tardes:

Una duda que tengo. He intentado informarme y no he podido resolver la duda. El periodista colaborador que habla del fútbol de Italia de apellido Von Richetti. ¿Su apellido es italiano??

La duda es. Si su apellido es apellido italiano. Se pronunciaría ‘Von riquetti’. Y como siempre; tanto en El Partidazo como en Tiempo de Juego intentáis pronunciar correctamente los nombres y apellidos de los deportistas. Y cuando nombráis a este periodista decís ‘Von Richetti’.

Ya no sé qué pensar... Y lo más curioso que los colaboradores y las colaboradoras que hablan italiano y el propio periodista, no corrijan cómo se pronuncia su apellido.

Gracias

Por favor conteste y me solucione mi duda.

Hola.

Escuchando el Inter - Viktoria Plzen estaba pensando lo inesperado que sería una derrota del Inter. Y entonces recordé las históricas eliminaciones Real Madrid - Odense y Barcelona - Metz. A veces pasa...

Me gustaría saber cuáles pueden ser las eliminaciones históricas europeas de otros equipos de España como Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia, Athletic...etc.

Gracias.

Muy buenas. Me gustaría saber por qué cuando se dicen los minutos totales de juego de un partido no se cuenta el añadido de la primera parte. Ejemplo la final de la Champions Real Madrid - At. de Madrid. En la primera parte se añade uno y se hace famoso el minuto en el que marca Sergio Ramos en el 93, cuando realmente es el 94.

Saludos