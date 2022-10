El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 14 al 21 de octubre)

Hola. Escucho el Consultorio de Pedro a través del podcast y creo haber detectado un error que me pilla muy cerca en una de sus respuestas. La pregunta fue realizada el 13 de marzo del 2022 (13/03/22) y la lee Paco:

-"¿Hay algún equipo entre todos los equipos que nunca han ganado la Liga de Primera que haya sido alguna vez máximo goleador del torneo?"

La respuesta de Pedro Martín:

- "Pues hay dos casos solamente: el Oviedo en 1936 y Las Palmas en 1968".

Sucede que Juan Seminario, peruano, es el único pichichi de la historia del Real Zaragoza, con 25 goles en la temporada 61-62. Y ojalá, pero el Real Zaragoza no ha ganado LaLiga jamás... Sucede también que Juan Seminario vive jubilado en Mallorca, y su nieto es compañero de trabajo, se sienta en la mesa de al lado.

Y por supuesto, sucede que me ha presentado a su abuelo, un día que con 78 años le estaba dando una paliza al tenis, a base de dejadas y golpes largos; humillando a su nieto de 35. Un hombre extraordinario y digno de conocer. Tengo bufandas y camisetas suyas firmadas y muchas historias y anécdotas.

Solo por dejaros claro este tema. Los zaragozanos somos MUY zaragocistas. No nos toquéis La Romareda y no os fuméis nuestros éxitos, que tenemos historia de la buena, y un palmarés que ya querría el 75% de los equipos de Primera y el 100% del resto.

Por eso, ahora pensándolo mejor, se me haría extremadamente raro que no os corrigieran esa misma tarde, pero el programa de ese día no lo he escuchado; solo El Consultorio.

En fin. El año que viene hará 30 que os escucho, desde el 93 en la SER. Gracias por toda una vida de compañeros del fútbol.

¡¡¡Salud!!!

¿Cuántos goles lleva Fede Valverde con la derecha y cuántos con la zurda?

Buenas tardes, mientras os escucho en la previa del Clásico... Me surge la duda de si, por ejemplo, Benzema podría jugar de inicio de portero hoy... Otra forma de preguntarlo, ¿los puestos de porteros están predefinidos cuando los jugadores son inscritos en LaLiga o cualquier jugador puede salir como portero de inicio? ¿Podría jugar con su camiseta blanca con el número 9, o tendría que jugar con una camiseta de color diferente con el 9 u otro número...?

Muchas gracias y Feliz Clásico

Un saludo,

Antonio González

Buenas tardes, quería hacer unas consultas a Pedro Martín.

El otro día viendo el Elche-Mallorca, me llamó la atención, no la lluvia (que caía bastante), si no que el Mallorca jugará no con su uniforme habitual (camiseta roja) si no con su segundo uniforme, cuando en teoría no había ningún motivo de coincidencia con la camiseta del Elche (blanca con la franja vertical), como también me sorprendió que el árbitro fuera de rojo. ¿Es la LFP la que obliga a los equipos a jugar con la segunda equipación? ¿Con los árbitros pasa lo mismo?

Quería saber cuáles son las 10 ciudades de España más habitadas y que nunca hayan tenido un equipo en Primera División… y en el caso de que todas fueran ciudades de las provincias de Madrid y Barcelona, pues que me digan las 5 ciudades más habitadas (y que no pertenezcan a las provincias de Madrid y Barcelona) que no hayan jugado en Primera.

Esta no sé si la podrá responder Pedro o en su defecto Foutiiiiii. ¿Por qué las actas de 2ª RFEF son como diría Dobarro un "desastre"? Es que me llama la atención que te ponen que un equipo juega con 5 jugadores, que ponen nombres de equipos que ni siquiera están jugando en esa categoría…

Un saludo…

Ezequiel (Pamplona)

¡Hola!

Tengo un par de preguntas para el consultorio:

-¿Hay alguna norma que hable de la estética de los jugadores en cuanto a pinturas? Rustu se pintaba por debajo del párpado para los láser.

- ¿Las máscaras protectoras tienen que ser de un color determinado?

-Imaginando un supuesto: en una entrevista, un portero dice que tiene coulrofobia (miedo a los payasos) o algún otro tipo de fobia tipo aracnofobia etc... ¿El árbitro podría intervenir en que un jugador rival se pinte la nariz de rojo, se dibuje una araña en la frente… para sacar ventaja en este sentido?

El otro día vi un reportaje y este tipo de fobias pueden ser muy peligrosas.

¡Saludos!

Siempre he tenido una duda.

Últimos minutos de la final de un Mundial. Un equipo gana 1-0, le han expulsado a 3 jugadores y está siendo acosado por el otro. El gol del empate se ve venir.

La última posesión es para el equipo que va ganando. Uno de los jugadores tiene el balón y el resto del equipo lo rodea, sin dejar acceso al otro equipo al balón. El balón siempre está en movimiento, ya que el circulo formado por los jugadores y el jugador de dentro van moviéndose, y la única manera que tiene el equipo perdedor para acceder es cometiendo falta a alguno de los jugadores que forman el circulo, agotando así el tiempo que queda. ¿Es legal?

Un saludo, sois cojonudos.

Supuesto práctico:

-Guardameta saca de puerta

-Balón vuela

-Defensa y delantero saltan con intención de tocar balón con cabeza

-Cabeza defensa choca con cabeza delantero

-Defensa y delantero caen a tierra con evidentes signos de dolor intenso

-Balón es recogido por extremo, quien enfila en solitario hacia portería

-¿Debería el árbitro parar el juego ante los alarmantes alaridos del defensa y el delantero, o quizá debería permitir al extremo concluir el ataque?

Buenas. Me gustaría saber quién fue el último pivote defensivo en marcar un doblete en un partido de Liga sin contar el más reciente de William Carvalho.

Saludos.

Hola soy David de Aluche. Ayer vieron tarjeta amarilla Oblak y Grbic, dos porteros de un mismo equipo. ¿Cuál fue la última vez que pasó lo mismo?

Gracias.