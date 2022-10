El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 7 al 14 de octubre)

¡Hola, Pedro! Aunque a mí tampoco me gustan muchas cosas sobre el VAR, sobre todo que a cámara lenta cualquier cosa parece mano y penalti, en el fútbol anterior me ponía enfermo cuando se anulaba algún gol por fuera de juego inexistente o viceversa. Había cosas flagrantes en competiciones importantes que causaban mucha impotencia. ¿No crees que el VAR era necesario y, si piensas que sí, qué propones para mejorarlo?

Puntos de Barcelona y Real Madrid en LaLiga desde que Xavi llegó al Barça.

Tengo una pregunta para el consultorio de D. Pedro Martín ¿Cuál fue la última temporada en la que se lucieron los dorsales del uno al once sin nombre en la camiseta? ¿Y quién fue el último jugador que marcó un gol esa temporada? ¿Sabes qué número llevaba?

¿Hay manera de saber cuántos españoles y cuántos no españoles (también conocidos como extranjeros) han debutado en Primera en los últimos años? ¿Y cuántos holandeses, mainzenses y polonianos?

Por cierto, amigo Pedro, don't te cabrees, be wáter.

Hay una cosa que no se entiende. A ver si Pedro tiene estadísticas del Atlético de Madrid de acierto en saque de banda. O sea que se la den a uno de su equipo. Es impensable el poco acierto.

Si en un córner un jugador remata limpiamente, marca gol…

Y al caer pisa accidentalmente a un jugador rival...

¿Gol anulado?

Para Pedrito:

Mi mujer me tiene la cabeza loooooooooca de por qué el Real Madrid lleva las 14 en un parche de la camiseta y los demás equipos no. ¿Eso no es igual que las estrellas de los mundiales?