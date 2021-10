El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 21 al 28 de octubre)

Hola a todos.

Me gustaría saber cómo considera Pedro para las estadísticas a las naciones que surgieron de otras. Es decir, si considera como la misma selección a las parejas:

CHECOSLOVAQUIA-REPÚBLICA CHECA

UNIÓN SOVIÉTICA-RUSIA

YUGOSLAVIA-SERBIA

¡¡Muchas gracias!!

Viendo el Arsenal-Aston Villa de este viernes se pita un penalti al final de la primera parte que para mí no es, pero la pregunta es ¿el árbitro puede pitar el final cuando lo para el portero porque se podría entender como última jugada y el rechace es otra?

Otra pregunta es: ¿ha habido alguna vez alguien que se apellidara Escribano como futbolista, entrenador o árbitro de Primera? Es mi primer apellido y no me suena que haya ninguno.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Buenas noches y felicidades por vuestra programación. Tengo una pregunta para Pedro Martín sobre las manos en el área. La mano involuntaria del defensa del Getafe no es penalti. Y la mano involuntaria de Fernando en el gol del Sevilla es anulación del gol. Las dos son involuntarias. Apenas un roce. Y se premia al defensa y se castiga al atacante. Yo no lo entiendo. Saludos.

Hola a todos. Os escucho desde hace muchos años y os consideró mi familia. A Pedrito quería hacerle una consulta: ¿qué entrenador sudamericano ha dirigido al Real Madrid más partidos y qué títulos ganó? Un abrazo.

Pregunta para Pedro Martín: ¿Algún jugador en su debut ha hecho un hat-trick en apenas 50 minutos como acaba de hacer SOUSA con el Almería?

Aúpa crack.

1. ¿Cuál es el equipo que menos tiempo ha ido por debajo en el marcador en esta Liga? ¿Y el equipo que menos tiempo ha ido por encima?

2. ¿Quién es el futbolista en activo que tras Iñaki Williams lleva más partidos consecutivos (que este dentro de la racha)?

Gracias

Pedrito. El apodo de Figueroa del Murcia no era ‘el macho’, era ‘pata de mula’, ¡precisamente por el disparo!

Una pregunta que no encuentro, Marquitos Alonso Imaz, ¿qué dorsal lució con la selección española en sus dos partidos como internacional?

Muy buenas, me gustaría saber cuál es el estadio de la Liga española en el que más goles se han marcado en el Siglo XXI. Un abrazo!!

Quería hacer unas preguntas para El Consultorio.

-Jugador español que ha jugado más partidos de 2ª División sin jugar nunca en Primera.

-Jugador extranjero que ha jugado más partidos de 2ª División sin jugar nunca en Primera.

-Jugador de campo (no portero) que, no habiendo marcado nunca un gol en Primera, haya pasado por más equipos (de Primera). No creo que sean muchos… dos o tres equipos.

Saludos