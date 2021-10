El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 7 al 14 de octubre)

Me llamo Francisco Javier y os escribo desde Cádiz.

Tengo una duda y me gustaría que Pedro Martín me ayudase.

En el Cádiz-Barcelona, en la jugada que:

1. Cae un balón desde la grada, muy mal, por quien lo haya lanzado para perder tiempo.

2. Mi duda es la siguiente. Cuando Sergio Busquets tira el balón hacia Salvi con intención de cortar esa jugada, ¿se debería castigar con tarjeta roja, y no con amarilla, al ser deliberado, y antideportivo?.

Muchas gracias equipo, me sacáis una sonrisa siempre.

Gracias.

¡Viva el fútbol sin VAR!. ¡VAR cacafuti!.

Un cordial saludo.

!Hola hola!

Mi duda para Jorge Hevia es si sabe cuándo podremos volver al estudio a ver el programa, con mascarilla y medidas de seguridad, claro.

Para Pedro tengo dos dudas:

- La primera es si la provincia de Cuenca y sus equipos son los peores, ya que ninguno ha estado ni siquiera en Segunda División (Ay, mi Conquense).

- ¿Cuál es el mejor jugador conquense, en goles y partidos, de la historia.?

Gracias a los dos y a todo el equipo por hacerme tan feliz.

Un saludo.

Jesús Segura

Respecto a los partidos de La Quiniela jugados los viernes, ¿qué criterio se sigue para incluirlos? El sábado siempre ha sido válido para realizar y validar La Quiniela.

Con la cantidad de encuentros de Segunda que existen, si dos equipos están jugando con siete jugadores por expulsiones y en una misma jugada expulsan a un jugador de cada equipo, ¿qué sucede con el partido? ¿El resultado es un empate o se mantiene el resultado que había en el marcador?.

Buenos días,

Una curiosidad:

El Real Zaragoza lleva sin ganar un partido en tiempo añadido desde el 13 de Marzo de 2016 (más de 5 años) desde un Zaragoza 1-0 Albacete, que encima se marcó en propia un jugador del Alba, que si no... ¿Hay constancia de alguna racha similar en este aspecto?

Muchas gracias por la respuesta,

¡Sois unos cracks!

Diego.

Al hilo de una pregunta de hace unas semanas, quería saber el número exacto de:

Futbolistas que han jugado en Primera División desde la primera edición en 1929 a la última 2020-21, y lo mismo referido solo a extranjeros y a porteros. La cifra exacta de cada uno de los tres apartados. (Así la voy completando yo a partir de la actual temporada).

Gracias.

Buenos días Pedro,

Me llamo Darío, tengo 12 años y me encanta tu trabajo en el programa. Si algún día te jubilas me gustaría sustituirte.

Mi pregunta:

¿Cuántas veces ha pasado que los tres que ascendieron a Primera bajaron el año siguiente? ¿Y al revés, que ninguno descendiera al año siguiente?

Un saludo.

¡Hola a todos!

Primero que todo mandaros un saludo gigante. Tengo 31 años y si tuviese que editar la banda sonora de mi vida, sin duda aparecerían temas como 'El talonario Bancotel', 'Pascual eres el más grande' o '¡Saca las pipas Facundo!'. Sin olvidarme, por supuesto, del 'Totalmente confirmado'.

Aquí mi pregunta:

En la actualidad, entre la Segunda División y la Primera RFEF tenemos 9 filiales. Imaginemos que un año en concreto se da que de los 22 equipos de Segunda División, 19 son filiales de los equipos de Primera y los otros 3, los recién descendidos. Y además se da que los 19 filiales acaban en las 19 primeras posiciones, quedando los no filiales último, penúltimo y antepenúltimo.

¿Quienés asciende ese año? ¿Quiénes descienden?

¡Muchas gracias! ¡Sois increíble!