El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 13 al 19 de noviembre)

Me gustaría saber si los árbitros hablan con el VAR fuera de las jugadas propias de revisión del VAR. Imagínate, una segunda amarilla que no es revisable. ¿Hablan para decirle has acertado o oye es expulsión?

Hola Pedro, te envío un par de cuestiones.

- ¿Cuáles son las selecciones que tienen más jugadores centenarios?

- Por otro lado, me gustaría saber la evolución de los goles en la primera y segunda parte, en porcentaje, en LaLiga. Me gustaría saberlo más o menos por décadas, sin importar resultados ni si son de casa o fuera, solo el dato global.

Os escribo de Francia (Toulouse) que estoy ahí por trabajo. A ver si me podéis aclarar esta duda arbitral que tengo.

Es una duda referente a tarjetas y sanciones. Si un jugador recibe una sanción de un partido de suspensión después de 5 tarjetas amarillas, ¿cómo sería la sanción en el caso siguiente?

- Un jugador con 3 amarillas acumuladas, en el partido siguiente le sacan dos amarilla y por tanto una roja, ¿serían dos partidos de sanción? (por las dos amarilla con las que cumpliría ciclo y la roja).

Buenas, me gustaría saber cuál fue la última convocatoria de la selección española en la que no hubo cambios a última hora en las convocatorias inciales. Desde que tengo uso de razón, casi siempre se ha modificado la lista de la selección por lesiones u otros motivos y me resulta llamativo.

Siempre he tenido una duda en torno al fútbol en la que quizás Don Pedro me pueda ayudar.

¿Es legal, incluso constitucional, que una Federación sancione a un futbolista o a un entrenador por verter opiniones, por ejemplo, sobre un árbitro? Es frecuente escuchar a estos profesionales decir: "No hablo porque me sancionan".

¿En base a qué criterio el mundo del fútbol puede atentar contra un derecho constitucional como es la libertad de expresión? Porque no lo entiendo.

Como aficionado del Real Madrid, me gustaría saber cuándo fue la última vez que jugó un patido oficial en el que el 11 inicial fueran todos jugadores nacionales.

Buenas, una cuestión rápido.

Los goles marcados en un partido que luego sea anulado o en una eliminatoria (caso Chéryshev contra el Cádiz) que se anule el partido de vuelta; ¿cuentan los goles en tema estadísticas?

