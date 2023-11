El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 6 al 12 de noviembre)

¡Hola, Hola!

El pasado 6 de noviembre se jugó el IKF Goteborg - AIK Solna de Allsvenskan, donde los visitantes no realizaron ni un solo cambio en todo el partido. Tengo una curiosidad, porque me ha resultado extraño:

¿Ha habido algún otro partido oficial dónde un equipo no haya realizado ninguna sustitución?

¿Cuántos?

¿Alguno en España?

Un abrazo!

Tengo un par de preguntas para Pedro Martín y para ello expongo un supuesto práctico:

- El equipo local ataca por banda izquierda

- El balón vuela a la frontal del area

- Y el defensor visitante despeja de cabeza

- Pero la pelota cae sobre pecho del centrocampista local

- Y al mismo tiempo el árbitro da primer pitido de final de partido

- El centrocampista consigue controla el balón y lanza zurdazo a la porteria visitante

- El colegiado da un segundo pitido de final de partido

- Y antes del tercer pitido la pelota entra en la portería

¿Se debe dar por valido el gol?

¿Y si el silbato falla y no emite sonido alguno? ¿Deberia subir entonces el gol al marcador?

Buenas tardes! Ahora que todos los partidos tienen mucho tiempo añadido, como mínimo 5 minutos por parte...Me gustaría saber cuándo fue la última vez que no se añadió nada y el partido finalizó en el minuto 90.

Buenas tardes, yo tengo un par de preguntos o tres para Pedro.

¿Cuál es el país en el que más españoles hay en primera?

¿Cuál es el país extranjero con más jugadores en nuestra Primera División?

Por último, ¿quién es el jugador más eficiente en el lanzamiento de tiros de falta?

¡Hola, Hola! Paco, Pepe y compañía quería felicitaros por el programa y aplaudir esa propuesta de seguir hablando con Pepe durante el programa y seguir considerando que está entre nosotros. Pues para todos, creo que es así.

Quería exponer una inquietud a Pedro Martín que me lelva rondando un tiempo; aquí va:

¿Hay algún jugador que provenga del fútbol sala (División de Honor) que haya triunfado en Primera División (fútbol 11 que llamamos)?

La pregunta gira en torno a que yo, considerándome buen jugador de fútbol sala (selección de Castilla y León cadete y juvenil...) en mis tiempos, me costó un mundo cambiar al fútbol grande y no me consideré nunca un gran jugador en él.

Un saludo y muchas gracias!

¡Hola! Contemplo sorprendido como en vuestras tertulias se ignora con bastante frecuencia la enorme figura de Benzema y su importancia en el Real Madrid de los últimos años. En estos días he escuchado a Paco decir que Vinicius fue el jugador más desequilibrande del Madrid en los últimos años y a Lama (que siempre hace de menos al francés) pues más de lo mismo.

Yo juraría que la realidad fue bien distinta. Vinicius fue el mejor jguador del Real Madrid la pasada temporada, cierto, (solo 1 año) pero todas las anteriores lo fue y con mucha diferencia sobre el resto, Karim Benzema (Balón de Oro 2022, Pichichi, máximo goleador de la Champions, Premio UEFA al mejor jugador de Europa...). De hehco, es que muy posiblemente, Benzema fue el mejor jugador del mundo en 2021 y 2022.

Podrías Pedro comparar las estasdísticas goleadores y asistencias de Karim Benzema y Vinicius en el Real Mdarid la temproada anteriores (20/21 y 21/22)?

Gracias, Alberto.

¡Hola, Hola! Procedo con las preguntas para el Consultorio de Pedro Martín:

¿Qué dos equipos tienen la racha de más empates seguidos entre sí? ¿Y con más empates a cero seguidos entre sí?

Muchas gracias.