El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 18 al 25 de noviembre)

A Pedro Martín. Quiero saber quién fue el primer seleccionador español EXTRANJERO de la absoluta y también quién ha sido el seleccionador en más etapas distintas de la historia.

Gracias

Buenas. Pregunta para Peter Martin.

Echando memoria, siempre recuerdo partidos flojos en el comienzo de los mundiales, no sé si porque siempre tiene que ser el país anfitrión el que juegue. ¿Recuerdas algún Mundial que empezara con un partido de nombre y que además recuerdes que fuera un partidazo en especial?

Gracias

Buenas tardes.

Soy Jaime Díez, seguidor de Tiempo de Juego y del Athletic de Bilbao, ciudad donde nací aunque lleve 30 años ya en Madrid. Ahora tengo 46. No sé si esta duda puedo trasladársela a Pedro Martín o es algo más para Maldini; pero por si hay suerte, ahí va.

Viendo un reportaje sobre el mundial de México ‘70, me he fijado en algo muy curioso. En el partido de fase de grupos entre Inglaterra y Brasil, la canarinha tardó mucho en salir del vestuario para disputar la segunda parte (algo que repitió antes de iniciar la final del mundial ‘98 en Francia contra los anfitriones). Pero lo más curioso es que, llevando lógicamente camiseta amarilla, los dorsales son diferentes. Me refiero a que el diseño y tipografía de los números de los jugadores es distinta en el primer tiempo y en el segundo.

Hasta la fecha no recuerdo que esto haya ocurrido en otro partido oficial; y tampoco recuerdo que se haya mencionado sobre este encuentro (partido más interesante de esa cita mundialista, con todo el mundo viéndolo). Así que tengo cuatro preguntas (las pongo por orden por si no se pueden hacer tantas):

-¿Cuánto puede retrasar un equipo su salida al campo y qué consecuencias puede tener exceder el tiempo?

-¿Está permitido que un equipo cambie algún elemento de su equipación sin advertirlo y de manera unilateral? Si no lo está, ¿Qué puede ocurrir si el árbitro se da cuenta?

-¿Recuerdas que haya ocurrido en algún partido oficial?

-¿Cuál es para ti el diseño más horrible utilizado en los dorsales de una equipación? Para mí la del Villarreal, que parecía estar hecha por un niño de dos años que se había bebido el gintonic de su padre…

Un abrazo y gracias por alegrarnos el fútbol!

Jaime