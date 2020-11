Consultorio de Pedro Martín (Semana del 7 al 14 de noviembre)

¿Un equipo puede cambiar su primera equipacion una vez comenzada la temporada? ¿Y la 2ª o la 3ª?

Buenas tardes familia,

Con el fichaje de Kondogbia por parte del Atleti, el Valencia no puede fichar porque no se pagó la cláusula entiendo yo, pero ¿y si fuera el caso?

¿El Valencia tendría otro mes para fichar entiendo yo, no? No es algo absurdo ya que podría fomentar la picardía sobre todo entre los grandes, Imaginémonos, por ejemplo, que el Madrid pierde a Ramos para 6 meses, que coja a algún equipo de mitad de tabla para abajo y convencerle que pague la clausula de por cualquier futbolista con el que no cuenta y en privado ese equipo solo deposita la cláusula y el propio dinero lo pone el propio Madrid para poder ir a acometer el fichar de un central de garantías. No sé si me explico bien. A mi esa norma me parece muy absurda y abre puerta a picardía por parte de los grandes.

Gracias por aguantar la turra y leer hasta el final jejeje un saludo

Buenas tardes

Tengo dos preguntas para Pedro Martin

La primera:

¿Al fichar por el Atleti, Kondogbia podría jugar con el Atleti, lo que queda de la fase de grupos de la Champions, o tendría que esperar a las eliminatorias?

La segunda

¿Marcos Llorente debutaría con la Selección, o ya lo hizo cuándo estaba cedido en el Alavés?

Muchas gracias, Javi desde Madrid

Buenos días,

Mi nombre es Carlos y me pongo en contacto con ustedes para realizar una consulta en la sección de Pedro Martín, que ha surgido de un debate entre amigos en el que yo, particularmente, pensaba que la mayoría de presidentes de los clubes de Primera División no tenían un sueldo explícito como tal, salvo casos excepcionales como Lendoiro en el Deportivo.

¿Es así? ¿La mayoría de presidentes de Primera División no cobran un sueldo por ocupar el cargo? Dejando de lado, obviamente, las influencias y beneficios personales que puedan tener por su cargo.

Sé que no es una pregunta estrictamente futbolística o que tenga que ver con la reglamentación del juego, pero al no encontrar mucha información al respecto en la web necesito que la respondan.

Muchas gracias de antemano y felicidades por el programa.

Saludos de un gran seguidor,

Carlos

Hola. ¿cuántos partidos han televisado la pasada temporada al Athletic y al Betis en Goltv?

Buenos días,

Unas preguntillas para el Dr. Pedro Martín:

1- ¿Qué jugador de campo ha sido más veces convocado y menos ha jugado (o lo ha hecho en muy pocas ocasiones y/o con pocos minutos)?

2- ¿En el Reglamento hay reflejada alguna sanción/amonestación al capitán del equipo por ser el representante de los jugadores en el campo? . Es decir, no puede amonestarlos a todos por ser un grupo pero sí a su figura representativa (ej: por acumulación de faltas, por protestar aireadamente todos a la vez en cada falta y en todo momento, por ser muy malas personas....)

3- Un jugador al preparar el córner pone la pelota dentro del quesito tocando la raya de banda. Todos los jugadores se ponen haciendo el trenecito pisando la frontal del área pequeña excepto el portero (Oblak por ejemplo) que se queda en el centro de la portería pisando con los dos pies la línea de gol y el delantero (Iñaki Williams) que también lo hace pero a un metro del primer poste. Se saca el córner, el balón va claramente a Iñaki y este lo remata a gol ¿es fuera de juego?.

Gracias y un "bratzo".

AUPA ATHLETIC !!!!!

Ginés Ramírez., Molins de Rei (Barcelona)

Un saludo a todos. Mi escrito es a Pedro Martín para el Consultorio del día 8 noviembre. Son dos cuestiones viendo el otro día el partido entre Betis y Elche con Joaquín y Nino, quería saber dos récords:

¿Cuál es el partido en la historia de Primera en el que se han enfrentado los dos jugadores más veteranos y cuál es el partido en la historia de Primera en el que se han enfrentado los dos jugadores más jovenes?

(¿Ansu Fati y Pedri podrían batir alguna de éstas marcas,en este caso en el mismo equipo?) GRACIAS.