El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 28 de mayo al 4 de junio)

Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuál fue el gol más ‘viejo’ de la Liga? (suma de la edad del goleador más la del asistente más alta)

Jaime Martino Quintela de Oviedo (y del Real Oviedo)

Quería preguntarle a Pedro Martín sobre las normas de los jugadores para poder jugar con una selección. Tenía entendido de toda la vida que un jugador con doble nacionalidad solo podía jugar en una selección y tenía que ser en la que debutara en un partido oficial, sin poder cambiar después. Por edad no vi jugar a Di Stéfano, Santamaría o Kubala, pero sé que todos ellos, por poner ejemplos, han jugado con la camiseta de distintos países. ¿Por qué ocurre esto? ¿No llegaron a debutar en partido oficial con la primera selección y por eso pudieron jugar con otras?

JGH

Isaac

Quería preguntarle a Pedrito si conoce alguna página dónde se ofrezcan los datos acumulados de Primera División en formato csv, xml, json o similar.

Hola chicos.

La semana pasada hice una pregunta que Paco comentó en antena, Pedrito dijo que no se la había preparado y que contestaría ‘en un minuto’. Al final se le olvidó.... La vuelvo a plantear porque me interesa mucho. Y os perdono si esta vez me respondéis ....

¿Es posible que alguna vez, en temporadas consecutivas, un equipo (llamémosle A) haya perdido contra el filial de otro (llamémosle filial B), y al año siguiente haya ganado al primer equipo B?

Por ejemplo, algún equipo que en una temporada en Segunda División haya perdido contra el Real Madrid Castilla, suba de categoría al acabar la liga, y la temporada de después gane al Real Madrid en Primera División.

Me gustaría saberlo principalmente en las ligas españolas ‘recientes’, ya que equipos como el Castilla, el Barsa B o el Villarreal B han estado mucho tiempo en 2ª División. Me parecería una progresión grandiosa para un equipo que lo haya conseguido.

Hola, hola:

Parece que el playoff de la Segunda B está medio claro... El de Tercera, al final, no sé si va a depender de cada federación autonómica o de la federación española. Al menos no hay descensos... Pero aquí mi consulta, aunque sé que es difícil responderla en el escueto tiempo que tiene el gran Pedrito en su consultorio,

¿Cómo van a quedar las categorías regionales que tienen derecho a ascenso a Tercera? Al menos saber si en la federación valenciana el Santa Pola CF puede ascender de Primera Regional a Regional Preferente.

¿Hay algo regulado respecto a la utilización de la megafonía de los estadio con el fin de animar a los equipos locales?