El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 4 al 11 de mayo)

El día 1 murió mi madre. Una mujer que trabajó mucho, y no hizo casi más que el bien y que no puede estar en mal sitio. No somos forofos, pero el fútbol era importante para nosotros porque, sobre todo, nos entreteníamos con la radio, y alguna vez con partidos por televisión.

He hecho muchas preguntas de estadística para el consultorio, pero ahora quería preguntar sobre el único partido que ella vio en toda su vida en vivo y en directo. Fue un Albacete-Almería de Segunda División, creo que en el año 2005, y que acabó 1-1. Quería que Pedrito me diese algunos datos sobre ese partido: fecha exacta, goleadores, asistencia que hubo (creo recordar que no mucha) y nombre del árbitro, a ver si después fue importante en Primera.

Saludos y gracias anticipadas.









Buenas. Unas preguntas para el Consultorio.

Números de victorias, empates y derrotas del Athletic con y sin Iñigo Martínez este año. ¿Un jugador que está en fuera de juego puede interrumpir la carrera de un defensa que va a cortar una jugada para beneficiar a un compañero habilitado? ¿Sería fuera de juego, aunque no esté jugando el balón? ¿Qué equipo ha estado está temporada más tiempo jugando en superioridad, y qué equipo menos tiempo?

Mil gracias, figuras.









¿Puede ser el Barcelona este año el campeón con menos goles a favor en las últimas ligas? Saludos al mayor experto de la radio, Pedro Martin.









Buenas. Aquí van mis inquietudes.

¿Cuántas veces un jugador de campo ha tenido que ponerse de portero durante un partido de LaLiga? ¿Alguna vez lo hizo de inicio?

¿Quién fue el jugador que más rápido consiguió cinco amarillas desde principio de LaLiga? ¿En cuánto tiempo?

¿Cuándo fue la última vez que un portero sacó un córner?

Gracias, sois fantásticos.









Hola. Al finalizar la jornada 39 de la Segunda División, los 5 primeros clasificados están atravesando una increíble sequía de victorias:

Las Palmas - 67 pts. (dos victorias en los diez últimos partidos) Eibar - 67 pts. (una victoria en ocho partidos) Granada - 66 pts. (una victoria en seis partidos) Alavés - 66 pts. (una victoria en cinco partidos) Levante - 65 pts. (dos victorias en diez partidos)

¿Alguna vez tantos equipos que encabezan una liga, ya sea a nivel europeo o mundial, han sufrido semejante racha con el campeonato tan avanzado?

¡Gracias y saludos!









Muy buenas al gran equipo de Deportes de la Cadena COPE, y muchas gracias por vuestra labor. Tras conseguir la reciente Copa del Rey, Pedro Martín dijo que era el título 100 del Real Madrid. Sin embargo, con 35 Ligas, 20 Copas, 12 Supercopas, más 14 Champions, dos UEFAs, cinco Supercopas de Europa y ocho Intercontientales me salen 96 títulos.

Si acaso, añadiendo una Copa de la Liga seguirían siendo 97. Si contamos los títulos no oficiales, son dos Copas Latinas y dos Pequeñas Copas del Mundo, pero eso son ya 101. A lo que también habría que añadir la Copa Eva Duarte y la Copa Iberoamericana, más unos 25 títulos regionales.

¿Nos podría decir Pedro Martín sus cuentas que para muchos entre los que me incluyo son más oficiales? Muchas gracias.









Hola Pedrito. Felicidades a todos por el programa. Me gustaría saber qué jugadores tienen el récord, tanto en el Barça como en el Madrid, de más partidos jugados sin ganar ningún título.

PD: Hevia, vivo en Estados Unidos, por si necesitas tiempojuegueros por el mundo. Y vivo al lado de la calle Cope…

PD2: Hevia, necesitamos un podcast de Tiempo de Juego sólo con las horas completas, para no ver los cortes de los goles y enterarte del resultado cuando entras a escuchar el partido una vez acabado.

PD3: Paco, no tiene ningún sentido que lo de Corro del sábado y lo de Juanma del domingo se llame Tiempo de Juego y no El Partidazo.

Gracias, Luis.









Mi curiosidad es la siguiente.

Si un equipo, entre cúmulos de tarjetas amarillas, tarjeta rojas y lesionados, no puede tener 7 jugadores del primer equipo, ¿se le da por perdido ese partido sin jugar?

Gracias.