El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 21 al 28 de mayo)

Buenas.

Soy Pablo y os escribo desde Palencia. Como es la primera vez que os escribo, quiero aprovechar este correo para felicitaros por el programa, vuestros resultados con las audiencias y por todos los grandes momentos que me habéis hecho pasar desde tiempo inmemoriales, tanto aquí como en la otra cadena. Me habéis ayudado en momentos malos a reírme, habéis estado ahí en los grandes días del Dépor (dónde estarán esos días), he disfrutado solo en el coche en los domingos de atasco de vuelta de finde y muchos momentos que no me daría con un solo correo.Bueno, al grano. Mi consulta para Pedro Martín es la siguiente:

Hasta este jueves, lo más raro que había visto en este grandioso deporte de descerebrados como es el futbol, fue a Molina debutando como extremo izquierdo en un partido de la Selección Española. Hasta que ha llegado la Comebol y ha decidido rizar el rizo de actos incomprensibles (y nos quejamos de nuestro mono de los horarios, casi lo prefiero).

Este jueves pasado, River Plate jugó desde el inicio con once jugadores de campo, incluyendo el portero, qué también era jugador de campo (Enzo Pérez) en un partido de la Libertadores, ya que tenía 20 bajas, incluyendo todos los porteros incluidos en la lista de disponibles enviada a la Comebol. ¿Esto ha pasado alguna vez, que un equipo juegue desde el inicio con un jugador de campo como portero? ¿Se podría hacer, aunque hubiera porteros disponibles?

Entiendo que en una Liga se pueden utilizar porteros de los filiales, juveniles, etc. Pero en un torneo más corto (Mundial, Eurocopa) con una convocatoria cerrada, ¿se podría incluir jugadores externos? ¿O se tendría que poner algún jugador de campo?

Muchas gracias por todo.

Un saludo. Pablo.

Buenas noches.

Quería saber quién tiene mejor promedio goleador en su carrera: Quini (ídolo de mi padre) o David Villa (mi ídolo). Del mismo modo, ya que todos habéis visto a los dos: ¿vosotros con quién os quedarías? ¡Muchas gracias!

Buenas tardes. Mi consulta es:

¿Podrán los sub-23 de la Real Sociedad B jugar en el primer equipo el año que viene? Al estar en Segunda División me surge la duda.Sois los mejores, gracias por todo cracks.

Un saludo.

Daniel

¿Qué jugador tiene el récord con más minutos disputados con su selección?

Buenos días.

Mi nombre es Daniel y soy un asiduo de vuestro programa, y os escribo (Quizá sería una pregunta para Pedro Martín), porque tengo una duda respecto a la Euro 2021.

Estoy haciendo una porra con unos amigos, (con una hoja Excel), y a la hora de los emparejamientos de octavos de final, me surge el problema de que no sé cómo se emparejan los 4 mejores terceros de cada grupo. Por ejemplo, el primero del grupo C, se enfrenta al tercero del grupo D/E/F. ¿Cómo se yo a cuál de los 3 se enfrenta?

Gracias de antemano, y un saludo.

Hola, tenía pensadas dos preguntas para la temporada que viene, pero como dijisteis el otro día en antena que vais a seguir haciendo El Consultorio, os las mando ya.

¿Hay algún equipo que, dependiendo de sí mismo en la penúltima jornada, no haya ganado la Liga de Primera ni en esa jornada ni en la última? Si es que sí… ir a la jornada anterior… algún equipo que dependiendo de sí mismo en la antepenúltima jornada, no hubiese ganado la Liga ni en la antepenúltima, ni en la penúltima, ni en la última.

Desde que se acabó la Copa de Ferias, es decir, cuando se podía participar en competiciones europeas por invitación… ¿equipo que ha jugado en más temporadas en Primera División sin jugar nunca en Europa?

A Pedro Martín. Quería saber cuámos descensos a Segunda y cuántos ascensos a Primera se han producido en el estadio del Tenerife y lo mismo en el estadio de Las Palmas.

Gracias.

Hola a todos. Quería decirle a Pedro que hay un récord de Ligas ganadas que no es de Real Madrid ni Barcelona sino del Atlético de Madrid, que es el equipo que ha ganado la Liga en más formatos distintos: 6. Ganó ligas de 22 equipos, de 20, etc…

Un saludo.

¡¡Buenas Pedro!!

¿Si comentas que puede haber asistencias sin tocar balón (solo interviniendo, tipo fintando) el famoso “no gol” de Pelé se lo hubieses otorgado a él?

¡Gracias crack!

Albert

Buenas noches.

Me gustaría hacer una pregunta a Don Pedro Martín ¿Cuál ha sido la temporada en la que ha habido más guardametas vascos en las plantillas de los equipos de Primera División? Si puede ser contando desde los años setenta hasta la actualidad. Muchas gracias, un saludo y enhorabuena por la temporada.

Manuel Gómez García

Granada