El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 14 al 21 de mayo)

¡Hola hola! Llevo mucho tiempo queriendo escribiros y hoy me he decidido.

Empecé a escucharos de casualidad. El marido de una compañera de mis padres era locutor de radio y luego coincidí con su hijo jugando a baloncesto. Ese locutor era Xuancar y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros desde los 15 años y hoy tengo 35 recién cumplidos. 20 años que me habéis acompañado casi en el día a día (internado, vacaciones, transporte público, extranjero...)

Soy de esos a los que Maldini debe una comida por apoyar a su mujer a ganar un programa de la tele, o de los que mandó un SMS para declararse fan de un equipo, o de los que canturrea las canciones de Pepe cuando ve una de vuestras marcas anunciantes... Nunca me hubiera imaginado escuchar la Cadena COPE, pero si mañana os fuerais a Radio María, para allí que me voy.

Como a muchos españoles, el COVID ha afectado a mi situación laboral y en breves perderé mi empleo. Soy programador comercial y me paso el día metiendo datos en el sistema para luego analizarlos. Siempre he tenido curiosidad por saber qué programa utiliza Pedro Martín y cómo hace para tenerlo todo como lo tiene. Si alguna vez necesita un ayudante, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Actualmente resido en Madrid y cuando todo vuelva a la normalidad, me gustaría visitaros en el estudio. Tengo algunas preguntas para el Consultorio de Pedrito:

- ¿Qué criterio sigues para validad una asistencia a un jugador? ¿Es el último en tocar el balón o ha de haber algún tipo de intencionalidad?

- Si un jugador deja pasar el balón entre sus piernas intencionadamente para la llegada de un compañero, ¿se le considera asistencia?

- En una falta indirecta, el jugador que para el balón antes de chutar a puerta su compañero lanzador, ¿se le considera asistente? (Por ejemplo, algún gol de Roberto Carlos)

- ¿Contemplas la opción de que, en un gol, el asistente y el goleador sea el mismo jugador? Por ejemplo, hacer que el balón rebote en un contrario adrede para habilitarle en una acción dentro del área…o en una lambreta...

Muchísimas gracias por todo, viva la limonada y nos escuchamos.

Saludos, Javi.

Buenos días. A Pedro Martín: ¿Cuál es el resultado de Primera División más repetido en una temporada? (Por ejemplo, 1-0, 22 veces en la Liga 1928/29).

Gracias.

Muy buenas,

De broma suelo llamar a la Coca-Cola Zero Zero la Coca Cola Getafe-Levante, y al hilo de que han jugado esta jornada 37 (aunque no han quedado 0-0) quería preguntar qué duelo ha tenido más empates a cero la última década o en el siglo XXI. Así podré hacer la broma con más razón.

Saludos.

Por comunidades autónomas, cuál es la que más jugadores tiene que hayan sido campeones de Europa, he oído que valencianos que es mi comunidad solo hay 3 o 4 Sanchís padre, Calpe y alguno más.

Hola buenas, ¿cuál es el equipo que ha ascendido a Primera directamente (sin playoff) con menos puntos?

Un saludo, Dani (Las Palmas)

-Hay algún campeón de Champions que haya ganado en su periplo hacia la final a tres primeros de grupo.

-¿En qué Mundial ha habido más remontadas? ¿Y más prórrogas?