El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 7 al 14 de mayo)

Buenas noches, Álvaro desde Lugo.

No se si es sensación mía o desde que no hay público en los estadios se producen menos tanganas en los partidos? ¿Está influyendo esto?

¿Cuál ha sido la más gorda desde que empezó la pandemia y no hay público?

Gracias, ¡¡un saludo!!

Pregunto por qué un entrenador cuando está castigado puede estar en comunicación con el banquillo. Vaya castigo.

¡¡Hola Pedro!! Mi pregunta es la siguiente:

¿Alguna vez en la historia del fútbol, ha habido un jugador que haya ganado 5 títulos de Liga en países diferentes (por ejemplo: Una Liga, una Premier, una Bundeslia, una Serie a y una Ligue 1)?

Gracias!

Y digo yo: ¿no seria posible modificar el reglamento para que NO TODAS las manos que se señalen en el área sean penalizadas como penalti?

Me explico: si la mano es claramente voluntaria o impide una situación clara de gol, se pita penalti. Si la mano es claramente involuntaria y no impide una ocasión de gol, se señala libre directo (como en cualquier otra zona del terreno de juego)

Señalar con el máximo castigo una mano inocente como esta ocurriendo esta temporada debería considerarse como un acto delictivo y penalizable con 7 años y un día de nevera.

Buenas tardes:

Ante todo, deciros que soy un grandísimo admirador y seguidor vuestro, ya que os sigo desde que tengo uso de razón (o sea, desde hace poco... es broma, unos 25 años). Soy paisano de Pepe y también tengo una casa en Mera que eres linda y suelo verlo mientras disfruta del verano coruñés (aunque nunca lo molesto para respetar su descanso e intimidad). Asimismo, admiro a Paco por sus valores humanos y su forma de llevar un programa deportivo que va más allá de lo estrictamente informativo, ya que divierte, acompaña y emociona a millones de personas (al primero a mí) y también admiro a una de las personas que suele quedarse en un segundo plano cuando se habla del equipo de tiempo de juego, que es el gran Jorge Hevia, porque sin él este programa perdería frescura, viveza y no transmitiría esa dosis de cariño que la gente recibe. Pero vamos al grano, ya que quería hacerle una pregunta a Pedro Martín:

Pedro (también te admiro y estoy de acuerdo en casi todas tus afirmaciones y en la visión que tienes del kkfuti actual). Una de las afirmaciones más repetidas del mundo del fútbol es una gran mentira, y es la de que "se juega mejor con 10 que con 11". Al respecto, ¿existe algún precedente de algún partido en el que un equipo voluntariamente saliese a jugar con 10 jugadores? Como la respuesta supongo que será que en el fútbol profesional no... ¿E involuntariamente? es decir, algún equipo que no tuviese 11 jugadores disponibles para comenzar un partido y tuviese que empezar con menos. Gracias por vuestra compañía.

-Mayor remontada que se hubiera producido en toda la historia de la Liga si el partido de ida y el de vuelta entre dos equipos de Primera hubiera sido una eliminatoria; por ejemplo, un equipo gana 5-0 y en la vuelta pierde 6-0. También podría ser al revés… pierde en casa y remonta fuera.

Este dato, además de ser una curiosidad, puede ser relevante a efectos de clasificación si esos dos equipos quedaron empatados en la clasificación y, en esa liga, el primer criterio de desempate en caso de igualdad a puntos era el enfrentamiento particular.

-A fecha de hoy hay 3 equipos que siempre han estado en Primera. Hasta el descenso del Valencia en el año 86 (creo), había 4 equipos que habían estado siempre en Primera…. ¿Cómo sigue esa progresión? ¿Hasta qué año había habido siempre unos mismos 5 equipos en Primera y cuál fue el descenso que hizo que cambiase esa cifra? Y así sucesivamente hasta llegar a los 10 equipos fundadores.