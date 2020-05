El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 14 al 21 de mayo)

Buenos días a todo el equipazo de Deportes COPE!!

Felicitaros de nuevo por estas sesiones maratonianas que nos hacen pasar más divertidas y agradables las tardes/noches de los sábados y domingos, mientras nos dedicamos a siestear, sextear, jugar a las cartas, planchar y demás avatares de la vida...

Me hizo mucha ilusión que hace un par de semanas me contestarais a mi pregunta, así que he estado pensado alguna otra durante este tiempo. Es un poco rara y la hago sin ánimo ofender a nadie, que conste:

¿Quién es jugador de fútbol (acotar donde queráis, español o extranjero) que tenga mayor ‘palmarés de banquillo’? Es decir, ganador de Ligas, Copas de Europa/ UEFA/ Europa League/ Mundiales/ Eurocopas/ Copa América sin haber jugado ningún minuto de esta competición. Espero que os parezca curiosa e interesante y si podéis/queréis, la contestéis...

GRACIAS, MILES DE GRACIAS DE NUEVO!!!! Os quiero tanto como al cuñado gracioso en la cena de Nochevieja...

Un bratzo.

Antonio Glez.

Hola, muy buenas, Pedro.

Tengo una duda, que es una discusión recurrente en el tiempo entre mis amigos. Cada año que se recuerda hay un conflicto por el grupo de WhatsApp. Esta semana se han cumplido 20 años de la séptima Copa de Europa del Real Madrid. Como aficionado merengue, residente en Barcelona, he tenido que aguantar 20 años que el gol fue en fuera de juego.

Mijatović se encuentra en fuera de juego posicional cuando dispara Roberto Carlos, pero el balón va rechazado por un defensa de la Juventus y el rebote le llega a Pedja. Que es el que marca el gol.

Por favor, ¿puedes aclararme la duda? ¿Es fuera de juego? ¿Empieza otra jugada en el rebote que viene de un defensa de la Juventus y Mijatović se encuentra en posición correcta?

Muchas gracias por tu ayuda, no cedas, me gusta mucho como argumentas y te calientas más que un microondas.

Enhorabuena por el programa a todo el equipo de un fiel oyente de casi 30 años escuchandoos en ambas emisoras.

Un BRATZO a todos.

DAVID ORTEGA TEJADA

BARCELONA

Hoy se retira del fútbol Aduriz. ¿Hay algún futbolista que, como él, haya marcado goles en todas las temporadas en las que haya jugado al futbol desde que debutó en 2ªB? ¿Hay alguno que lo haya hecho durante más temporadas consecutivas que Aduriz que ha marcado goles en más de 20 temporadas seguidas?

Buenas tardes cracks. Mi nombre es Fernando. Aquí va nuestra consulta, un poco larga, pero creemos que clara.

Es una consulta sobre la declaración de final de temporada por el COVID -19 y, por lo tanto, la clasificación final de una competición en la cual en base a las recomendaciones de la RFEF se acuerda por parte de la federación regional que:

“…La clasificación final y definitiva de cada competición será confeccionada reglamentariamente con fecha de finalización de 11 de marzo de 2020, coincidente con la suspensión acordada por esta Federación siendo campeón el primer clasificado. En el caso de que no todos los equipos hubieran disputado el mismo número de partidos, se aplicará el criterio de la mejor cifra resultante de dividir el número de puntos obtenidos por el número de partidos disputados".

Cuando en una competición se hubiera retirado un equipo, se aplicarán los acuerdos adoptados por los órganos disciplinarios. Como consecuencia de lo acordado por parte de la Federación y existiendo en esa competición un equipo retirado, antes de aplicar el citado criterio de dividir el número de puntos obtenidos por el número de partidos disputados se suma tres puntos a todos los equipos que por la finalización de la temporada el 11 de marzo de 2020 no hubieran jugado hasta ese momento el partido de vuelta contra el equipo retirado.

Entendiendo que es un caso ‘especial’ que ha generado el COVID-19 y esa decisión de declarar el final de temporada antes de lo previsto y entendiendo que es una decisión sin apoyo legislativo y/o jurídico ¿se podría aceptar como una decisión correcta? O, como consecuencia de esa finalización anticipada a la temporada ¿NO se deberían de sumar esos 3 puntos por esos partidos de vuelta que estaban programados contra ese equipo retirado en fechas posteriores a la declaración oficial de la fecha de fin de temporada?

Nuestra pregunta es está ya que estamos implicados. Nos correspondería subir porque tenemos mejor coeficiente, pero al sumarle los 3 puntos al otro equipo implicado, aunque aún no les había llegado la jornada contra el equipo retirado, les sale mejor coeficiente de ahí nuestra duda.

Un saludo.

Hola Pedro, dos preguntas:

1). Algún equipo que tenga camiseta de rayas blancas y amarillas

2). Lista de jóvenes futbolistas promesas que ha fichado el Real Madrid desde el año 2013 hasta ahora.

Gracias