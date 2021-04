El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 26 de marzo al 2 de abril)

Buenos días. Mi nombre es Francisco Hernández y les escribo desde Gran Canaria.

En el partido de España contra Grecia, España vistió con su segunda equipación jugando de local, ¿esto había ocurrido alguna vez? Sin tener en cuenta cuando España vestía de azul en tiempos de Franco por temas políticos.

Muy buenas Pedro y compañía. Pedro, ¿por qué en el partido internacional Eslovenia - Croacia que arbitró Mateu Lahoz el segundo linier y el cuarto árbitro eran alemanes?

Fijándome en las designaciones de los partidos del miércoles, todos los equipos arbitrales de cada partido eran de la misma nacionalidad.

Buenas tardes amigos, sois los mejores siempre, sobre todo durante el confinamiento, ¡qué compañía y qué ganas de que llegara el fin de semana!. Eráis lo que me ayudaba a sonreír. Gracias eternas.

Tengo una duda sobre la última jugada que se produjo el otro día en Valladolid. Os mando una captura de la misma. Yo creo que el balón está fuera del todo. ¿Si tocará una pizca ya no sería fuera verdad?

No pretendo excusar con ello a mis jugadores, deberían haber puesto el balón en Carrefour o en el ferial.

Hola, jugones

Después de ver un reportaje de Maldini de la Quinta del Buitre, recordé la elegancia de Michel (mi ídolo de infancia....), tirando penaltis, pero no sé si tuvo una alta efectividad.... ¿Qué porcentaje de penaltis lanzados/metidos tuvo Michel en LaLiga? ¿Quiénes forman el top-5 de efectividad histórico de LaLiga (jugadores que hayan lanzado un número significativo de penaltis... No valdría un jugador que tenga un 2/2 ....)?

26 de marzo de 2021

Riverside, CA.

Dirigida al consultorio de Pedro Martín.

Hola soy Jonatan Niño Sánchez, de 34 años, natural de Valladolid, pero viviendo ya desde hace cuatro años en Los Ángeles como investigador. Os oigo SIEMPRE en directo o en podcast, y amo al mono de los horarios porque me da 20 horas de tiempo de juego cada semana que administro de lunes a viernes en el trabajo.

Enviaré otra carta, esta vez dirigida al director mostrando todo lo que siento por vosotros para que Paco no pase media hora en la sección del consultorio diciendo bla bla bla lalallabalga hahgalalgag mientras lo lee.

Quisiera que Pedrito Martín (el diminutivo es por considerarlo como de mi familia y, con quien comparto normalmente opinión y a quien admiro), analizara y opinara sobre el siguiente supuesto que planteo:

Hace un par de semanas, mi Pucela empató con el Celta de Vigo, y pensé ‘¡vaya, un punto que no sirve a ninguno de los dos equipos!’ (aunque al Celta le sigue alejando del descenso), y tirando de este pensamiento razoné que entre el partido de ida y el de vuelta hay 6 puntos en juego y que puede darse que solo se repartan 4 si suceden dos empates. Como decía Bécquer: ¡los suspiros son aire y van al aire! ¡las lágrimas son agua y van al mar!

Dime, Pedrito, los puntos de los empates, ¿Sabes tú adónde van?

Bien, sé que va en contra de la ética deportiva, pero supongamos que Ronaldo “el gordo” creara el llamado ‘consorcio infame’, que involucrase a los presidentes de los últimos 10 equipos de la tabla clasificatoria del año pasado, que digamos tienen más posibilidades de bajar a Segunda División y planteara que cualquier partido disputado entre ellos acabase 1-0.

De este modo, mi Pucela, como cualquiera de estos 10 equipos tendría asegurado al final de temporada 27 puntos (9 victorias y 9 derrotas), y a partir de aquí los demás puntos necesarios para lograr la permanencia los deberían conseguir en los 20 partidos restantes. Seguramente la puntuación necesaria para la permanencia ascendería notablemente*, pero involucrarían en la pelea por el descenso a equipos que no formen parte del ‘consorcio infame’, esto es por ejemplo, el octavo, el noveno o el décimo… por lo que muchos equipos, en cierto modo, les conviene pertenecer al consorcio (yo calculo que a unos 8-10 equipos dependiendo de la temporada, aunque esto se puede calcular (no te lo pido, pero igual un oyente aficionado al fútbol y matemático podría comprobarlo con las temporadas pasadas), puesto que los otros 10-12 equipos seguramente sacarían más puntos si jugaran ‘con libertad’ fuera de este consorcio infame).

Otra manera de verlo sería que formaran el consorcio infame únicamente los posibles 5 peores equipos, entonces se asegurarían 4 victorias en 8 partidos (en la jornada 25 había 4 equipos con 4 o menos victorias), ¿acaso el sexto peor equipo no querría entrar en el consorcio infame y asegurarse 5 victorias en 10 partidos? Y cuando se uniese, ¿No querría el séptimo peor unirse y asegurarse 6 victorias en 12 partidos? Ahora mismo tras 28 jornadas hay 8 equipos con 7 o menos victorias.

Me interesa un montón tu opinión y análisis y que me dijeras si debería avisar a Ronaldo “el gordo” para poner en marcha la creación del ‘consorcio infame’. En caso contrario, si esta idea no tiene sentido ¿Habría alguna manera de recuperar a mi novia?

Por cierto, en este tipo de acuerdos en el que no hay movimiento de dinero, ¿son legales? Entiendo que no deja de ser un amaño en la competición.

*Quizás me equivoque, pero la mínima puntuación que se requiere matemáticamente para salvarse son 58 puntos, ya que, en una liga perfecta de 19 partidos ganados y 19 perdidos por todos los equipos, todos tendrían 57 puntos a final de temporada.

Hola.

En la temporada 94-95, el Albacete Balompié descendió de Primera a Segunda División. En la temporada siguiente, la 95-96, de nuevo el Albacete Balompié volvió a descender de Primera a Segunda división. ¿Es el único equipo en ostentar este dudoso honor o se han dado más casos?

Quisiera saber como figurará en el palmarés de jugadores que han jugado la temporada pasada en sus respectivos equipos (Aduriz o William José) en el caso de que su equipo ganara la Copa del Rey este sábado.

¿Y en los nuevos de esta temporada (Carlos Gonzalez/Marcelino) figuraría como ganada aún sin estar en la plantilla la temporada pasada?

Buenos días.

A Pedro Martín: ¿Cuál es el resultado de Primera División más repetido en una temporada? (Por ejemplo 1-0, 22 veces en la liga 1928/29). Gracias.

Un saludo. La pregunta es para Pedro.

Una vez escuché que Fernando Daucik estuvo en la Selección Española de fútbol como técnico, pero no sé si de segundo entrenador. Si es cierto, ¿entre qué años fue?

Queria saber el jugador y entrenador que tienen el récord de jornadas como líder de primera división con las jornadas totales en que lo fue cada uno.

Hola, soy José María desde Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Mis preguntas a Pedro Martín son:

-¿Cuántos filiales de los 63 equipos que han militado alguna vez en 1ª División han estado en 2ª División A?

-De esos filiales,¿cuáles son los 5 que más veces han estado en la División de plata?

-De estos 63 equipos y,exceptuando a los 3 que nunca han bajado (R.Madrid,Barcelona y Ath.Bilbao),¿el RCD.Español es el único que no ha estado más de un año seguido en Segunda?

Gracias, ¡¡¡CRACKS!!!