El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 7 al 14 de marzo)

Hola, holaaaa. Pregunta para Peter Martin.

¿Cuántos córners a favor lleva el Atlético de Madrid sin meter gol? Yo creo que son más de 125.

Hola a todos.

Entre todas las ideas geniales que tuvo Pepe a lo largo de su vida recuerdo con especial cariño un espacio que él llamaba 'La venganza del oyente' en la que nos invitaba a idear una pregunta especialmente endiablada que vosotros teníais que responder. También recuerdo cómo se 'enfadaba' cuando la pregunta era demasiado rebuscada...

No sé si a Pedrito esta pregunta le parecerá muy rebuscada o no, pero es de las que a él le gusta hacer.... Me gustaría saber qué equipo ha jugado más veces contra equipos de Primera División, sin haber jugado nunca en Primera (se entiende que en partidos de Copa del Rey).

Saludos a todos y muchas gracias.

Marcos (Alcorcón)

Pregunta para Pedro Martín: ¿si el Mallorca gana la Copa del Rey y baja a Segunda División, podría jugar la Europa League la próxima temporada?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pitado el final de un partido, ¿puede el VAR revisar un penalti claro, del último segundo y avisar al árbitro para ir al monitor y volver los jugadores al campo a tirarlo?

Hola.

Antes de empezar la presente Liga, en agosto, con toda la vorágine de la IA os llamó la atención una clasificación final de esta Liga que hicisteis con la IA donde equipos que estaban llamados a pasar problemas salían bastante arriba y otros, que se les suponían mejores resultados, se quedaban un poco lejos. ¿Podrías retomar esa clasificación y ver si se va cristalizando o no fue muy certera la IA?

Gracias. Un saludo.

David Romero desde Valencia.

A Pedro Martín.

Quería saber quiénes han sido los dos jugadores con más títulos de Liga ganados que se hayan enfrentado en Primera.

¡Hola Pedro!

Llevo un poco de jaleo con los penaltis que se repiten y los que no. Hace dos temporadas en fútbol amateur nos pitaron un penalti a favor. El lanzador lo metió y el árbitro lo anuló porque un compañero del equipo entró al área. En lugar de repetirlo indicó falta a favor del equipo rival

¿Es correcto? ¿No debería repetirse? Si cuando lo para el portero entra un rival al área se repite, ¿no? Si no se le daría gol directamente.

Gracias