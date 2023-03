El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 23 al 30 de marzo)

Buenas tardes.

Mi pregunta para Pedrito Martin es referente a lo ocurrido últimamente con los añadidos del Cádiz. Quisiera saber lo siguiente: ¿Qué equipo ha tenido más minutos añadidos en los partidos de liga? ¿Qué equipo ha perdido más puntos con los añadidos, y en qué posición estaría el Cádiz si no fuera el primero en dicha clasificación, que me extraña que no fuera el primero? Y la última: ¿En qué posición estaría el Cádiz si no hubiera sido perjudicado con dichos añadidos?

Gracias y perdonarme por dicha pregunta. Un saludo desde Cádiz.









Hola. Dos preguntas para Pedro.

1) El primer árbitro canario que fue internacional es Brito Arceo. Quería confirmar en qué año lo consiguió.

2) Saber quién ha sido el árbitro canario con más partidos como internacional y la cifra.

Gracias.





Hola. La otra noche dijo Joseba que solo había tres jugadores en activo que habían ganado los tres títulos con la selección: Ramos, Silva e Iniesta. Querría saber: ¿Por qué a Reina no se le contabilizan los tres?









Buenos días equipo. Mi nombre es Jorge y tengo una duda sobre el reglamento del fuera de juego. Fouto está repitiendo mucho que para medir el fuera de juego se tiene en cuenta el momento en el que el pie toca el balón, pero os expongo un caso.

Un jugador encara a otro rival y, para proteger el balón, lo pisa esperando que un compañero le doble por la banda. En el momento que el compañero le dobla, supongamos que un par de segundos después, el jugador con el balón, sin levantar el pie del balón, arrastra para hacer el pase. Imagino que el frame para valorar el fuera de juego no será el del primer contacto con el balón cuando lo pisa, sino cuando el balón sale del pie. Es decir, cuando el pie ejerce la fuerza suficiente al balón para que este se desplace hasta el objetivo del pase.

La pregunta es la siguiente. ¿La regla para medir el fuera de juego cambia en esta jugada? ¿No sería más lógico que el momento para medir el fuera de juego sea cuando el balón sale de la bota, que es el frame donde ya se ve el balón algo difuminado, señal de que ya ha sido golpeado y comienza su desplazamiento? ¿Podrías leer la parte del reglamento donde dice el momento cuando se mide el fuera de juego, ese que Fouto repite tanto?

Saludos y muchas gracias. Ah, y Pedro, no te enfad... bueno, nada, déjalo, da igual.