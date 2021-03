El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 12 al 19 de marzo)

Hola:

¿Cuántas veces ha pitado un arbitro español la final de un Mundial o Eurocopa?

Os escucho desde hace 20 años porque me aficionó mi hermano mayor y tenía una pregunta para el Consultorio. Me gustaría saber si algún equipo ha bajado a Segunda división habiendo ganado ese año a los 3 grandes, Real Madrid, Barça y Atlético, u obteniendo muy buenos resultados contra ellos, o al menos contra dos de ellos.

Mi pregunta es para Pedro Martín.

Quiero saber a partir de la Liga 70-71 en que se implantan las tarjetas: ¿Quién ha sido en Primera división, el primer entrenador local expulsado, el primero visitante y el primer extranjero (si no coincide con alguno de los dos anteriores)? Indicando las temporadas en que sucedieron.

¿Cuántos goles recibidos por el Real Madrid esta temporada han venido por la banda izquierda de su defensa (la banda derecha de ataque del equipo rival)? Lo pregunto por el gol encajado en el Wanda esta jornada y el gol de Portu ante la Real Sociedad la semana pasada.

Creo que la posición que ocupa en el terreno de juego no es propia de un lateral. No se incorpora de forma aleatoria para sorprender a la defensa rival y ayudar al centrocampista izquierdo, sino que se sitúa de forma permanente en el interior izquierdo. Si esta sorprendente posición de interior busca sorprender a la defensa rival, se ha demostrado que no lo consigue.

Y lo peor es que cuando se pierde el balón en ataque no le da tiempo a volver a defender. Esto provoca el desajuste de los centrales y centrocampistas que tienen que cubrir su espalda. Es lo que le ha pasado hoy a Nacho en el Wanda. Con Marcelo o Roberto Carlos teníamos estas mismas carencias pero en contraprestación creaban bastante peligro. Pero Mendy no crea peligro, y el desajuste defensivo no tiene contraprestación.

Es solo mi opinión, al menos así lo veo yo.

