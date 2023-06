El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 1 al 8 de junio)

Hola Pedro.

Una pregunta. Al hilo de lo sucedido con Joselu, máximo goleador español de LaLiga, y desciende con el ‘Español’ (lo escribo con ñ porque me gustaba más antes), quiero saber cuántas veces sucedió eso. Que el Pichichi español o nacional descienda con su equipo y, si no son muchos, si los puedes enumerar.

Gracias









Buenas. Estoy harto de oír que antes de Simeone, el Atlético solo se había clasificado a pocas Copas de Europa, y con Simeone once de once, creo que las estadísticas son esas.

Mi enfado viene dado porque creo que se está manipulando esta estadística, ya que antes sólo se clasificaba el campeón de LaLiga, y con el Cholo los cuatro primeros. Mi duda es saber en cuántas Champions hubiera participado el Atlético si, desde un principio, se clasificaran los cuatro primeros clasificados, y así comparar con la época del Cholo. Muchas gracias.









Aprovechando que Pedro puntúa las actuaciones arbitrales, me gustaría saber esto.

¿Quiénes han obtenido la peor y la mejor media esta temporada? ¿Cuál es la nota promedio de todos los árbitros de esta temporada? ¿Es mejor o peor que las temporadas anteriores?

Y si aún no lo habéis comentado, ¿cómo habría quedado la clasificación sin el VAR?

Muchas gracias.









Una consulta que tengo desde hace tiempo. Es sobre el Athletic Club y su filosofía con los jugadores de su cantera. ¿Existe en España, en Europa o en el mundo algún club como el Athletic Club, con esta filosofía para fichar jugadores? O si no es igual, algo parecido o con alguna característica que lo hace especial. Como por ejemplo, el de la Real Sociedad, que si no me equivoco, solo puede fichar jugadores nacionales del País Vasco. ¿Pero también puede fichar extranjeros? Gracias. Y si fuera posible, me podéis avisar en qué momento Pedro va a responder, para estar atento o para buscarlo en podcast.









Hola. Sé que la pregunta es rara, pero la haré de todas maneras. ¿Existe, por reglamento, un número máximo de equipos filiales en Segunda División? ¿Si hubiera 19 equipos filiales en Segunda, y quedarán entre los primeros, quién subiría? Creo que es el máximo, porque siempre estarían los tres equipos que descendieron de Primera la temporada anterior.

Y ya de paso, ¿cuál ha sido la temporada con más equipos filiales en segunda?

Un saludo.









Hola Pedro. Para la semana que viene o para cuando quieras, si te cuadra. ¿Qué jugadores se han retirado en el Real Madrid en los últimos 30-40 años?

¡¡Gracias!! Sergio.