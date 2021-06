El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 14 al 20 de junio)

Buenas tardes. Soy escuchante de la Cadena COPE en su totalidad y aficionadísimo al deporte, al Real Madrid, y a vosotros. Llevo años queriendo preguntar esto y como acabo de ver el penalti fallado inicialmente por Macedonia - luego rematado a gol-, mi pregunta es - yo he jugado al fútbol y ahora a futbito y soy zurdísimo-: ¿tienes datos de % de penaltis fallados por zurdos vs diestros? Los torneos que tengas, me da igual, pero estoy convencido de que los zurdos - que suelen ser más virtuosos del balón, incluso metiendo más faltas directas-, por algún motivo que no acierto a entender, fallan más. ¿Cómo lo ves? ¿si fuera así, alguna explicación lógica?

Gracias si lo vas a contestar y si fuera así, ¿cuándo lo contestarías por estar atento?

Mil gracias, Rafa desde Colmenar Viejo, Madrid.

Hasta pronto, Rafa.

Me gustaría saber...

-Mayor goleada a favor de un campeón de Liga una vez proclamado ya campeón.

-Mayor goleada a favor de un equipo descendido a Segunda División, una vez ya descendido.

Es decir, se trata de ver equipos que se hayan tomado en serio la competición cuando ya lo tenían todo hecho (para bien o para mal).

Gracias por todo.

Saludos.