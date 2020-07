Consultorio de Pedro Martín (Semana del 2 de julio al 9 de julio)

Buenas tardes

En primer lugar y como siempre que debemos hacer los oyentes al dirigirnos a vosotros os doy las gracias por las horas de entretenimiento que dais sin nada a cambio.

GRACIAS, ¡PEPE, QUÉDATE!

Antes de la pregunta a pedrito, ¿se podrá ir como público al estudio dentro de poco o todavía no? La tarde del 26-07 la paso en Madrid libre, pero quizá es muy pronto tras el Covid

No se cuánto tiempo le ocuparán a Pedrito, y si son viables de responder, pero me ha despertado curiosidad:

Para comprobar que la liga inglesa es más goleadora y que la liga italiana es mas cerocerista, ¿podría Pedrito comprobar cuántos partidos con más de 6 goles ha habido en la liga italiana, liga inglesa y liga española, en la pasada temporada, la 2018-2019? Asi como partidos sin gol

Gracias de nuevo

un saludo

POR UN ZARAGOZA EN PRIMERA DIVISION UNA PREVISIÓN DE NOSTRAPACUS

Buenas tardes

Tengo una pregunta para Pedro, quisiera saber cuántas veces 2 hermanos se han proclamado campeón de liga uno de Primera (Nacho, Real Madrid) y otro de Segunda (Alex, Cádiz) un saludo y un fiel seguidor desde que estabáis en la otra casa.

Buenas a todos

Me gustaria que Peter Martin me aclarara una duda. Si en el lanzamiento de un penalti el portero tiene los dos pies adelantados a la raya, pero el lanzamiento lo manda el delantero a la grada y no lo para el portero, ¿aun así se deberia repetir y sancionar con amarilla a dicho portero?

Gracias

Hola,

Nos gustaría saber qué tanto por ciento de los goles de la liga española se marcan de cabeza.

¡Gracias profe!

Javi Ruiz

Buenas Tardes Golfos.

Luismi de la Isla de La Palma

Pregunta para Pedrito, si los dos finalistas de la Copa del Rey se clasifican para jugar el año siguiente la Champions, ¿qué pasa con la plaza de la UEFA Europa League, queda vacía o la coge algún semifinalista?

Enhorabuena por el programa

Hola.

Me llamo Miguel Angel Obregon y quisiera que me dijeras si estoy en lo cierto con unas estadísticas de Courtois. En San Mamés llegó a su numero 25 en porteria a cero en Liga con el Real Madrid.

Keylor, por ejemplo, hizo en 104 partidos, 32, imbatido y Courtois, en 58 partidos de Liga lleva ya 25. Mi pregunta es el portero qué necesitó menos partidos de Liga con el Madrid para llegar a esos 25 partidos con su portería a cero. Dominguez creo que puede ser, pero tenia 2 incompletos de esos 25.

Un saludo y gracias por vuestras tardes de futbol.

Juan desde el Puerto de Santa María...

Antes que nada, Paco me gustaría que dijeras mi nombre y de dónde soy, que me hace ilusión.

Mi pregunta es que si un árbitro bloquea accidentalmente a un jugador que iba a recibir un balón del compañero (una pared de toda la vida) y por esa acción la coge el contrario.... ¿Hay bote neutral y balón para el perjudicado? Lo digo porque en un partido se hizo así y en otros no.

Muuuchas gracias

Buenas.

Viendo que el Real Madrid podría quedar campeón, y seguramente cometiendo más faltas que las que recibe:

¿Cuál fue el último equipo que quedó campeón de Liga con más faltas cometidas que recibidas?

Saludos.