Consultorio de Pedro Martín (Semana del 27 de febrero al 5 de marzo)

Hola Pedritoo:

Si es la primera vez que se enfrentan dos equipos que han cambiado su entrenador en octavos de final de Champions . (Barca - Napoli )

Y si también es la primera vez que hay muchos equipos en octavos que han cambiado sus entrenadores en la misma temporada . - 6 - (Barca - Napoli - Tottenham - Valencia - Bayern - Lyon )

Gracias !

Buenas Greto!

El sábado comentasteis que si expulsan al médico de un equipo y posteriormente un jugador necesita asistencia, la realiza el médico del otro equipo. ¿Y si expulsan a los 2 médicos?

(Es mucha casualidad pero Murphy existe...)

Un bratzo!

Buenos días. Una pregunta muy breve para Pedro Martín. Según estadísticas, criterios, aportaciones al fútbol y sobre todo tu opinión ¿Quién ha sido el mejor árbitro en la historia del fútbol español?. Arguméntalo, por favor. Un saludo.

Hola buenas, sois unos fenómenos. Tengo una pregunta para Pedro:

Se da la situación de que hay un penalti claro pero el árbitro no lo ve, y en esa jugada no hay gol, pero un minuto después, el mismo equipo que ha recibido el penalti marca un gol.

¿Se debería anular el gol y pitar penalti (lo que beneficia al infractor) o se da validez al gol?

Entiendo que si el gol es inmediatamente después al penalti, vale el gol, pero si no es en la misma jugada, ¿cómo hay que proceder?

Gracias y un saludo.

Buenas

Pregunta para Pedro

El otro día el comentarista del Sevilla decía que el puesto que ocupaba no era adecuado al presupuesto del Sevilla.

¿Alguna vez ha coincidido los puestos de liga con sus presupuestos ?

Al menos los puestos de UEFA o Champions ?

Gracias

Buenas,

Me preguntaba si conocíais quién fue el primer jugador (y en qué partido), que puso de moda eso de tirarse al suelo por detrás de la barrera para que esta pudiera saltar sin problemas. Hace unos años no recuerdo que nadie lo hiciera y ahora es algo habitual.

Un saludo

Hola, soy fiel seguidor vuestro desde hace muchos años , os sigo en radio y todas las redes sociales ... soy muy buenos y os quiero mucho bla bla bla bla !!! Bueno, ya que Pedrito no me constesta x twittear y me da que es x que no sabe la respuesta, os lo pregunto por aquí: desde que Bale, llegó al Madrid, hasta hoy ¿cuántos partidos seguidos ha jugado? Es decir, la vez que más partidos seguidos sin lesionarse / o descanso, ha jugado desde que llegó al Madrid ? Por ahora, juega 1 o 2 y descansa o se lesiona y está sin jugar. Gracias y saludos. Me da igual q la leías en directo o que me conteste por privado. Saludos y no cambiéis nunca. Se os quiere.

