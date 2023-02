El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 9 al 16 de febrero)

¡Hola, buenas! ¿Podéis aclarar de una vez por todas cuántos títulos oficiales tiene el Real Madrid? Cada medio dice una cantidad distinta.

Gracias de antemano.

Juan, de Barcelona.









Buenas. Como seguramente haya muchas preguntas, y Paco va a ir con prisa porque se le echa encima el comienzo del siguiente partido, pues no me voy a enrollar. Simplemente deciros que sois los mejores y punto.

En varias ocasiones os he escuchado decir que un futbolista no puede cambiar de equipo más de dos veces en una misma temporada. Por ejemplo, recuerdo que se dijo que Aubameyang no podía volver en enero al Barcelona por ese motivo. Pues bien: el lunes debutó Narvaez con el Leganés. Al ir a consultar los goles que llevaba esta temporada, vi que ya ha jugado partidos este año en el Zaragoza y con el Valladolid. ¿Nos podrían denunciar por alineación indebida cuando juegue? ¿O se quedaría en una sanción de tipo económico o algo similar?

Fichar a un jugador que no puedes alinear ya sería la guinda a la temporada desastrosa de fichajes que llevan los nuevos dueños.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Hola, buenas.

Me encanta esta sección, así que he decidido formar parte de ella enviando mis preguntas.

Desde que se fue Cristiano Ronaldo, y Ramos pasó a ser el primer lanzador de penaltis, creo que el Madrid no volvió a fallar un penalti en competición oficial, en concreto, hasta la marcha del propio Ramos tres años después. Tres temporadas consecutivas sin fallar un penalti: ¿Es un récord en la historia del Madrid?

Incluyendo tandas, y con un mínimo de 15 penaltis lanzados, ¿quién es el mejor, o los dos mejores lanzadores de penaltis de la historia del Madrid? ¿Y el peor?

Muchas gracias.

Álvaro Berdejo









¡Buenas, Don Peter!

Si este año gana el Manchester City la Premier League, y el Bayern la Bundesliga, ¿Joao Cancelo sería doble campeón este año de Inglaterra y Alemania? ¡Saludos!









Buenas tardes.

Me gustaría saber si ha sucedido alguna vez, en Primera o Segunda División, que haya tenido que suspenderse un partido por quedarse un equipo con menos de siete jugadores.

Gracias. Un saludo. Manuel Gómez Granada









Para Pedro: en la historia de la Liga, ¿cuántas veces jugaron en la última jornada dos equipos entre sí, duelo directo, con el descenso en juego?.

Gracias. Pascual.









Hola Pedro, ¿qué tal?

¿Sabes cuál es la tarjeta amarilla que se ha mostrado más rápido en la historia del fútbol? ¿Y en España?

Muchas gracias. Un saludo

Javier