El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 2 al 9 de febrero)

Acabo de ver un buen reportaje en Movistar sobre José Cano, ‘Canito’ (que por cierto, es 100% recomendable). Conocía un poco de su historia, pero no sabía que pudiera haber llegado a ser un excelente futbolista, ni tampoco conocia el devenir de sus ultimos años ni su triste final.

Mi pregunta es: ¿Cuántos partidos jugo Canito en Primera División? ¿Y goles? ¿Y cuántos partidos jugó en la selección? ¿Y cuántos goles marcó?

Además, ¿cuántos partidos y goles jugó y marcó en el Zaragoza? ¿Quién entrenaba al Zaragoza cuando jugó aquí? ¡Gracias!









Buenos días, familia.

Llevo veintipico años escuchándoos y os quiero mucho. Como se quiere de verdad, defendiéndoos también cuando no tenéis vuestro mejor día. No extenderé la parte emotiva, porque temo que Paquito se ponga a leer esta parte ñoña del mail a velocidad x2 y con ello me parta el corazón.

La pregunta es la siguiente: ¿Existe algún caso como el de Bryan Clough en el fútbol europeo de los últimos 30 años? Es decir, un entrenador que haya cogido a su club en segunda, lo haya ascendido y haya ganado la Liga y/o algún título europeo.

Gracias de antemano y un fuerte abrazo a todos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlos, un perico de Esplugues de Llobregat (Barcelona).









¡Buenas! Soy Roi de O Rosal, Pontevedra.

Tengo una consulta para el consultorio de Pedro Martín. Todos los árbitros dependen de la Federación de Rubiales, incluidos los que arbitran en la Liga de Tebas.

Si Tebas discrepa de las decisiones de los árbitros, ¿podría Tebas despedir o prescindir del Comité de Árbitros y hacer su propio comité, ya sea con algunos de los actuales árbitros de la Federación o no? ¿Lo impide alguna ley del Estado español?

Saludos.









Te expongo esta situación.

Final de la Champions. Minuto 85. El equipo A pierde 0-1 contra el equipo B. El equipo A marca gol, pero el árbitro se lo anula. Viendo esta situación, que es una final y que quedan 5 minutos, decide cambiar a dos defensas por dos delanteros.

Una vez hechos los cambios, el VAR concede el gol y el partido se pone 1-1. ¿El equipo A puede deshacer los cambios? Los cambios se han hecho con 1-0, y ahora la situación del partido ha cambiado, por lo que se verían perjudicados.









Hola a todos los integrantes del equipo de COPE.

Una duda cuya solución no encuentro. El primer Mundial de fútbol en el que los postes de las porterías son cilíndricos y no cuadrados. ¿Fue Chile 1962 o Inglaterra 1966?

Un saludo.





Boas.

Aparte de Deportivo y Celta, quería saber si algún otro equipo gallego de fútbol alcanzó alguna vez las semifinales o los cuartos de la Copa del Rey, o si disputó alguna competición europea.

Siguiendo en esta comunidad: ¿hay algún numero máximo de árbitros gallegos que podrían estar arbitrando en Primera y Segunda División? ¿Cómo se distribuye el número máximo de árbitros en estas categorías por Comunidad Autonoma?









Buenas. Un par de preguntas para Pedro:

1. En las 20 jornadas que llevamos, ¿qué equipos son los que han jugado más y menos tiempo en superioridad numérica, y más y menos tiempo en inferioridad numérica?

2. ¿Cuál es el balance de victorias, empates, derrotas, goles a favor y goles en contra de la pareja Yeray-Vivian?

3. ¿Quién es el último jugador zamorano que jugó en primera División?

Gracias de antemano.









Buenas, Pedro. Quería preguntar lo siguiente.

¿Cuál es el récord de derrotas consecutivas en LaLiga de cada uno de los 6 grandes equipos del fútbol español, según Pedrito (Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic, Valencia y Sevilla)?

¿Y cuál es el equipo que, sin estar en puestos de descenso al final de la penúltima jornada de una Liga de Primera, ha bajado más puestos en la clasificación al final de la última jornada, para acabar descendiendo a Segunda División?

Saludos.









Buenas, Pedro. ¿Ha habido algún equipo que haya sido campeón de invierno y que haya descendido en la misma temporada?

Muchas gracias, Pedro.









Buenas tardes.

Mi nombre es Luismi, desde la Isla de La Palma. Me gustaría saber dos cosas. ¿Quién fue el jugador palmero, de La Palma, que más partidos disputó en Primera División? ¿Cuántos partidos de esta temporada llegaba jugando de manera seguida Lucas Torró, de Osasuna? ¿Creéis que sería un buen recambio para el Real Madrid?

Gracias, golfos. Un cordial saludo.