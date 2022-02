El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 3 al 10 de febrero)

Hola Pedro (y acompañantes)

¿Podrías preguntarle a Paco González si recuerda su primera entrevista a un futbolista de Primera como profesional de las ondas?

Y me atrevo a ir más allá: ¿sería posible una ronda en Tiempo de Juego de esta misma pregunta a los diversos periodistas deportivos que vayan protagonizando el programa?

Es por una buena causa.

Saludiños.

Buenas tardes desde Gran Canaria. Soy Brau y quería hacer una consulta sobre cómo quedarían las plazas europeas de la próxima temporada, pues me he hecho un pequeño lío.

Supongamos que los cuatro primeros de LaLiga son Real Madrid, Sevilla, Betis y Villarreal. La Champions la gana el Atlético y la Europa League la Real Sociedad. ¿Irían 6 equipos españoles a la Champions League de la siguiente temporada o se quedaría alguno fuera, y en ese caso cuál sería?

Sin más os doy las gracias por la compañía que hacéis y un cordial saludo.

¡Hola! Me gustaría saber quién es el colegiado de Primera con mayor número de penaltis pitados en esta temporada y también en proporción el que más pita por partido jugado.

Hola. ¿Qué pasa si un equipo pone a un portero de delantero centro en los últimos minutos de un partido como paso con Molina hace años? ¿Se puede? Lo digo por el tema del color de la camiseta de los porteros, que es diferente. ¿Con qué camiseta jugaría? ¿La del jugador al que sustituye, aunque tenga un número diferente? Gracias.

Hola, buenas tardes. Pregunta para Pedro Martín. ¿Qué tiene que hacer un árbitro para que le pongas más de un 7? ¿De dónde surgió tu interés por la estadística futbolística y cómo pudiste hacerte un hueco en la radio? Un abrazo.

Un dilema. En una Liga juegan el mejor Real Madrid de Di Stefano en los años 50 contra el mejor Barcelona de Messi en la década de 2010 entrenado por Guardiola ¿Quién sería superior?

A LA ATENCIÓN DE PEDRO MARTÍN: Para su consultorio

Emilio Gómez, desde Vigo

Hola a todo el equipo:

Hace poco se dijo en varios medios de comunicación que Dani Alves cumplió los 1.000 partidos como profesional en el partido liguero último contra el Atlético de Madrid. No entiendo quien aseveró eso, porque a mí no me salen las cuentas , por eso preciso que sea Pedrito el que de las cifras pormenorizadas por equipo, a ver si coinciden con las mías.

Yo tengo registrado su partido número 1.000 en la victoria con la selección olímpica sobre Alemania por 4-2, correspondiente a la primera jornada de los JJ.OO. (22 de julio). Para mí lleva 1017 encuentros. ¿Cuáles serían las cifras oficialmente para Pedro Martín?

Mis cuentas:

FC Bahía 37 partidos

Sevilla 250 partidos (otras fuentes añaden 1 partido más)

Juventus 33 partidos

Paris SG 73 partidos

Sao Paulo 95 partidos

Barcelona 396 partidos (391 en primera etapa)

Subtotal →884 partidos ????????

BRASIL 119partidos

Olimpica +7

Sub-20 +7

Total: 1017 partidos