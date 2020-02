Consultorio Pedro Martín (Semana del 20 al 27 de febrero)

Hola,

Me ha dado por observar esta semana que la AD Alcorcón (equipo de la Segunda División española) no ha perdido aun ningún partido fuera de casa en lo que llevamos de Liga (4 victorias y 10 empates)

Quería saber si algún equipo en la historia de Segunda División ha conseguido terminar una temporada completa sin derrotas fuera de casa. De igual manera me gustaría conocer cuál es el récord de partidos consecutivos sin perder fuera de casa en esta categoría.

Pedrito el partido de Champions entre Atalanta y Valencia el equipo arbitral era de Inglaterra... Mi pregunta es... ¿Cómo es posible que de cuarto árbitro estuviera Martin Atkinson que ya no tiene la escarapela de internacional? Si hubiera tenido que arbitrar por lesión del principal, estaría arbitrando un árbitro que no es internacional.

1. ¿Cuál es la mayor diferencia de edad entre dos jugadores del mismo equipo en un partido de liga?

2. ¿Qué jugador tiene el peor porcentaje de penaltis anotados con más de 10 penaltis lanzados en liga?

3. El otro día en San Mamés la afición de Osasuna cantaba el "que no son de Lezama, que son de Tajonar". ¿Cuántos jugadores formados en Tajonar hay en el Athletic? y por casualidad cuantos jugadores formados en Lezama hay en Osasuna?

Quería consultarte cuál es la mejor racha de victorias en un club que no haya sido en Primera División y que la compares con la del Manzanares f.c actual que juega en preferente.

Una cuestión para Pedro Martín. Se dice que la única saga con tres generaciones de una familia que debutaron en primera fueron los Marcos Alonso. nPero ¿No hubo una de porteros que se llamaban los Eizaguirre?

Me gustaría saber cuál es el equipo decano de la Comunitat Valenciana que haya jugado en futbol profesional (1º y 2º división), y si se diera el caso si existe otro equipo más antiguo en la terreta que no haya alcanzado el futbol profesional ¿cuál es y qué categoría máxima alcanzó?

Sobre la alineación titular de la selección Española en la final de la Eurocopa indoor o veteranos 2008 en Valencia ante Rusia 11-10. (Se disputó el 1 de junio o como poco el día antes). Y que me digas si es la única edición disputada.

Por otro lado quería expresar mi queja como quinielista para que me dijeras si lo sabes. En la pasada jornada el Eibar - R.Sociedad de la casilla 7 lo entiendo que se hiciese por sorteo debido a su aplazamiento, pero ¿por qué el partido Valencia - At.Madrid que estaba en la casilla número 4 se sustituyó por el Granada-Valladolid sin causa aparente? Me parece una estafa para el apostante. Incluso me estoy pensando seguir jugando.

Hola buenas soy un aficionado del Granada y me gustaría que Pedrito me dijera cuál es el mejor jugador de la historia del Granada en relación a más partidos disputados, goles, trofeos e importancia en el club.

La semana pasada un oyente preguntó por la alineación de la selección española de veteranos que ganó la Eurocopa de 2008 en Valencia. En diario Levante está la alineación, con una fotografía en la que he reconocido a:

Paco Buyo

Carles Busquets

Julen Guerrero

Cristóbal Parralo

José Emilio Amavisca

Guillermo Amor

Francisco González (Fran, el del Depor)

Sergi Barjuán

Alfonso Pérez

Javier Manjarín

Gabi Moya

¿Quisiera saber cuál fue el descenso más rápido de un equipo de 1ª a 2ª, me refiero a que cuando descendió matemáticamente ese equipo, aún quedaban un puñado de jornadas?. ¿Y el récord de descenso en conjunto más rápido?, me refiero que por ejemplo los equipos A, B, C ya han descendido de categoría matemáticamente quedando todavía un montón de jornadas.

Y ahora la misma situación pero en positivo, ¿cuál fue el ascenso más rápido de un equipo de 2ª a 1ª, que subiera quedando X jornadas, y el ascenso en conjunto más rápido, es decir que A, B y C, suben matemáticamente y todavía quedan bastantes jornadas por disputar?

Me gusta mucho el Grupo Risa, y quería saber si ha habido en primera algún David Miner o Fernando Echeverría (o Echevarría) en primera.