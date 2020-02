El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 13 al 20 de febrero)

Si el Barça ficha un delantero ahora, pero Dembélé, milagrosamente, logra recuperarse antes de los 5 meses, ¿podría el Barça alinear a Dembélé?

Buenas, me gustaría saber en qué se basan páginas del tipo Transfermarket para tasar a los jugadores porque me sorprende que Varane cueste 80 millones y Ramos 18. Prácticamente Ramos vale lo mismo que Mariano (16 millones) y este no juega nada. Un saludo.

La pregunta de hoy es poco frecuente, a la par que inusual. Imagino que superará las fronteras del conocimiento de Pedro Martín, así que podéis usar el comodín del público para tratar de responderla:

Durante el Mundial de España 1982, TVE emitió un programa diario con resúmenes de los encuentros y otras noticias del Mundial. Llevo tiempo buscando la sintonía de entrada de este programa sin éxito, así que, desesperado, acudo a vosotros. Como pista, recuerdo que era una canción instrumental y bastante marchosa.

Una pregunta para Pedrito que no encuentro. Quisiera saber la alineación completa de la Selección Española en la final de la Eurocopa indoor o veteranos 2008 en Valencia ante Rusia que ganó 11-10 con Fusté como seleccionador. Y que me digas si es la única edición disputada.

Pedro, ¿alguna vez en una Liga no se han enfrentado el primero contra el segundo en ninguna jornada? ¿Y el último contra el penúltimo?

Hola, holaaa!!! Os dejo por aquí una consulta a Pedrito Martín, aunque no sé si se envían por aquí porque hace mucho que mande la anterior.La pregunta es la siguiente: Quisiera saber quiénes son los entrenadores más laureados o con mayor número de trofeos ganados teniendo en consideración exclusivamente sus segundas etapas en equipos españoles a los que han entrenado previamente. Es decir por ejemplo Capello que gano una Liga en su primera etapa en el Real Madrid y una Liga en la segunda. Gracias de antemano de un oyente vuestro de toda la vida y un limón orgulloso de esta gran familia.