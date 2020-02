El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 6 al 13 de febrero)

Buenas tardes a todos ¿se ha producido alguna jugada no prevista en el reglamento en alguna ocasión? En caso afirmativo ¿cómo se solventó?

Gracias y saludos.

Hola Pedro, tengo una duda y quiero saber si me la puedes resolver. Hoy he ido a ver un partido alevín y el entrenador del equipo estaba en su zona de banquillo, pero tenían a otro entrenador que estaba en la banda contraria dándole instrucciones a sus jugadores. ¿Eso es legal? ¿No deberían estar todos en las zonas del banquillo?

Gracias.

Hola. Siempre que se le pregunta a cualquier miembro de la ‘Quinta del Buitre’, recuerda su partido más traumático como aquel de vuelta contra el PSV en la Copa de Europa del 88. Aquel día el PSV hubo un momento en el que jugó con 5 extranjeros (Gerets, Nielssen, Heintze, Lerby y Arnesen) todos internacionales por sus países y ninguno nacionalizado holandés. En aquella época solo se permitían 2 extranjeros por partido. ¿Tiene alguna explicación?

Sergio, de Málaga.

Hola, hola!

Dado que la Segunda División B no ha existido siempre, y por tanto la Tercera División ha sido el tercer escalón del fútbol durante bastantes años, me resulta extraño que cuando se establecen las clasificaciones históricas se hagan sobre estas categorías al igual que se hacen de Primera División y de Segunda, pero no se tenga en cuenta este hecho. Pedro, ¿conoces si alguna vez se ha elaborado una "clasificación histórica del tercer nivel" (por llamarlo de algún modo)?

Saludos.

José Martín.

Hola Tiempo de Juego

Como aficionado del Granada CF tengo 2 dudas:

1. Ante la clasificación del Granada para semifinales de la Copa del Rey, y suponiendo que Madrid y Barcelona quedaran 1º y 2º en la Liga, ¡podría el Granada jugar la próxima Supercopa de España? ¿O tendría que pasar a la final para jugarla?

2. En caso de clasificarse el Granada para la final y jugarla con uno de los 6 primeros clasificados de LaLiga, y por tanto con equipos que jugarán en Europa, ¿jugaría el Granada la Europa League o lo haría el séptimo clasificado?

Un saludo a todos.

Hola Pedrito:

Tengo una reflexión que hacerte sobre el VAR, que no se si habías pensado, pero que me parece curioso que no se comente mucho.

Por poner un ejemplo cercano el otro día en el Real Madrid-Atleti, resulta que el Atlético fue perjudicado porque el árbitro hizo demasiado bien su trabajo, siguió la jugada de cerca y tuvo la mala suerte de ver un penalti desde un ángulo difícil. Si le hubiera pillado bajo de forma en la otra punta del campo donde no ve nada, o hablando con una pituqui en la grada o echándose un café con su linier, le llaman del VAR, le preguntan si ha visto algo y él dice que no, le hacen verlo en la pantalla y pita penalti, que es lo que paso en el Madrid-Sevilla por ejemplo.

O dicho de otro modo, los buenos árbitros se vuelven peores, los malos en teoría mejores, pero todo junto genera un ecosistema de injusticia muy feo.

Eres un grande, un abrazo.

Hola amigos:

Me gustaría hacer una pregunta múltiple a Pedro Martín, nuestro inefable Greto ;-).

¿Cuándo fue la última vez que el Real Madrid presentó un equipo compuesto únicamente por jugadores españoles en competición oficial? Alineación inicial, no quiero complicarlo más con los cambios. Si pudiera ser, me gustaría saber cuándo ocurrió esto, alineación de once españoles, en las distintas competiciones: Liga, Copa y competición Europea.

Muchas gracias y un fuerte abrazo.

José Miguel.

Hola quisiera que Pedrito, el sabio, pudiera decir de qué Comunidad Autónoma hay más jugadores en la liga española. Gracias.

De los partidos perdidos por el Madrid esta temporada, en cuántos estaba Marcelo, creo que puede ser un dato curioso.

En alguna ocasión, se han publicado diferentes datos relacionados con la actividad física de los jugadores durante un partido de fútbol (distancia recorrida, velocidad máxima,...). ¿Me gustaría que me explicaran por qué no se facilita, por ejemplo, la distancia recorrida por los deportistas Esta información ayudaría, en determinados casos, a analizar el rendimiento de los jugadores.

Quedo a la espera su respuesta y les felicito por el programa.

Miguel A. Navalpotro

En el partido Real Oviedo-Albacete. El primer gol anulado al Real Oviedo por fuera de juego el balón va hacia atrás, aunque el delantero está más adelantado que el balón. ¿Es fuera de juego?

Muchas gracias y un saludo.

Buenas noches:

Me gustaría saber cuántos años hacía, que ni Madrid, ni Barcelona estaban en las semifinales de la Copa del Rey.

Muchas gracias.

Javi desde Madrid