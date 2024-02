El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 25 de enero al 1 de febrero)

Tengo una pregunta para Peter Martin. ¿Ha habido algún equipo de Primera que haya llegado a la última jornada de Liga sin ganar un solo partido como se ve que va siendo el caso del Almería?

¿¿¿Quién fue el último jugador de Las Palmas que fue a la Selección???

Buenas, soy aficionado del Betis y me gustaría saber si algún delantero español a lo largo de la historia consiguió marcar tantos goles como Rubén Castro en LaLiga y nunca fue convocado con la selección absoluta.

¿Algún jugador que haya ganado la Liga y descendido en la misma temporada? (por aquello del mercado de invierno)

Muy buenas Tiempo de Juego. Aquí esperando a que empiece el partido me ha surgido una duda. No sé si podéis despejarla. ¿Por qué los árbitros van vestidos en fútbol como los jugadores con pantalón corto y medias? Yo que sigo mucho el baloncesto, por ejemplo, los árbitros no van vestidos como los jugadores. Y otra cosa. ¿Debajo de las medias llevan también espinilleras? Ahí lo dejo por si me podéis responder.

En la Primera RFEF si todo va bien habrá un partido como entrenadores contrarios entre los hermanos Idiakez. ¿Hay algún caso en Primera o Segunda?

¿Podría decirnos Pedro Martín cada cuántos minutos jugados mete un gol Joselu? No tiene que ser nada mala su media.