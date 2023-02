El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 26 de enero al 2 de febrero)

¡¡Hola a todos!! La pasada semana, dentro de esta misma sección, disteis respuesta a la pregunta que yo os mandé. Fue la penúltima, antes de la que se hizo desde el contestador automático. En concreto, trataba sobre qué otra forma había de ser campeón sin haber ganado un torneo.

La pregunta... ¡tenía trampa! Esto es debido a que todas las premisas que yo aporté fueron aceptadas por Pedro.

Pero entonces, puede alguien decirme, ¿por qué el Real Madrid se apropia indebidamente del título de la Supercopa de España de 1989, si tal torneo no fue convocado oficialmente por el órgano competente (RFEF), condición imprescindible que se había contemplado entre las que se barajaron en la anterior emisión?

No vale la disculpa de que así lo dictó la Federación por el hecho de que consiguiera doblete (igual con el Athletic unos años antes) porque, si no se disputó, no se puede asignar el torneo. Es como si el titulo honorífico de ‘Mejor Club del Siglo XXI’, que se lo dieron con toda justicia, se añadiera también a la lista de competiciones ganadas por el club blanco. Una cosa son los títulos, y otra las distinciones u honores por los que los clubes son premiados.

Así que, por favor, no volváis a decir que el Real Madrid ganó 12 Supercopas porque no es cierto: son 11. Lo digo porque se dijo en la reciente edición que Madrid y Barcelona se jugaban el empate a títulos o un peldaño más para los culés. La relación es 14-11 para los del Camp Nou. Espero que en la próxima edición quede claro la redistribución de títulos para los medios deportivos.

Mientras el Real Madrid no rectifique y borre ese título de su historial, seguirá dando lustre a esa leyenda de que ‘roba’ los títulos (el popular ‘Así, así, así gana el Madrid’)

El Barcelona también hace lo mismo con la Eva Duarte, el antecedente de la Supercopa en los años 40 que organizaba la Federación. Con idénticos argumentos, se adjudica la de 1952 y 1953 porque se la entregaron por hacer el doblete. Lo que pasa es que de estos títulos nadie se acuerda.

Esperando que se le de luz a este error histórico, recibid un fuerte abrazo.

Atentamente, Emilio Gómez Álvarez (Vigo)

Buenas tardes. Osasuna y Atlético siempre han sido grandes rematadores aéreos. Entonces, quería preguntar, ¿en esta liga se están marcando pocos goles de córner directo y remate de cabeza o es sensación mía? Gracias por hacer que las tardes de estudio sean más amenas.

Pedrito, por favor. Entérate si Elgezabal, jugador del Burgos, es hijo de Juanjo Elgezabal, jugador de Athletic y Espanyol de los 80/90. Gracias.

Buenas, Pedrito. ¿Es cosa mía, o desde que Messi se fue de LaLiga, los goles de falta por temporada han caido en picado? ¿Cuántos goles de falta por temporada se marcaban con Messi en España, y cuántos se marcan desde que se fue? ¡¡Muchas gracias!!

¡Buenos días! Tengo una consulta para D. Pedro Martín.

Antiguamente era habitual ver que los porteros, cuando tenían el sol de cara, usaban una gorra para evitar deslumbrarse. En la actualidad hace tiempo que no veo ningún caso, y no sé si ha habido alguna instrucción reglamentaria al respecto para que ya no se use.

En caso de que se pueda, imaginemos que un delantero está solo en el área ante el portero, y le lanza la gorra al rostro dificultándole el remate. ¿Sería penalti y se podría expulsar al guardameta? ¿Y si, en un balón aéreo dividido, la gorra se le cae al portero accidentalmente en la cara del delantero y le impide rematar?

Bueno, como siempre, mi enhorabuena por vuestro trabajo, y un saludo a todo el equipo.

Manuel Gómez (Granada)

Buenas tardes Pedro.

Esta pregunta es de nota, pero está de moda. De los 20 equipos actuales de Primera, ¿cuál es el porcentaje de partidos como local que han acabado con alguna expulsión?

Saludos y gracias por anticipado

Hola, cracks.

Me gustaría saber lo siguiente: desde que hay liga de 3 puntos, ¿cuántos equipos, de los que han bajado a 2ª División, han tenido a jugadores que hayan marcado diez o más goles?

También me gustaría saber cuántos equipos se han salvado en estos años sin tener un jugador que haya marcado esos diez o más goles.

¡Gracias y saludos!

¿Quién es el equipo qué más ligas ha perdido en la última jornada?