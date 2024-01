El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 11 al 18 de enero)

Un saludo a todos.

Quería saber el número total de partidos aplazados en la historia de la Liga (desde 1928 a 2024), y dentro del mismo tema ¿Qué equipo ha sido el que más aplazamientos ha sufrido en la historia de Primera?

Solo la cifras y el equipo.

Un abrazo.

Buenas, me gustaría saber cuál es el récord de penaltis a favor no pitados en Primera. Hace 1 año prácticamente que al Betis no le pitan uno.

Muy buenas. Lo primero de todo, aunque un poco tarde desearos a todos un muy feliz año nuevo que, aunque será el primero sin Pepe toda la familia de Tiempo de Juego estaremos ahí para que su ausencia se note lo menos posible. Ahora unas cuantas preguntas para Pedro:

1. Hace unos días dijiste que nadie ha remontado 10 puntos o más en España. ¿Te refieres al campeón de Liga exclusivamente o a cualquier posición? ¿O sea, tampoco nadie ha salido del descenso ni se ha metido en Europa remontando 10 puntos?

2. ¿En la temporada 2006-2007, cuántos puntos llegó a sacar el Barça al Real Madrid antes de que se la remontaran?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

3. ¿La competición europea que enfrentaba a los campeones de Copa de toda Europa conocida como Recopa que nombre recibía en el resto de países? Me refiero a Inglaterra, Francia o Italia. No hace falta saber cómo la llamaban en Grecia, Turquía o en los Balcanes. A decir verdad, es una estupidez, pero tengo curiosidad

4. Si el campeón y el subcampeón de Liga y Copa coincidiera, ¿qué otros dos equipos irían a la Supercopa? ¿El tercero y cuarto de la Liga? ¿los dos semifinalistas de Copa? ¿el tercero de la Liga y el semifinalista de Copa que mejor cartel tenga?

Muchas gracias, enhorabuena por el programa y un fuerte abrazo a todos