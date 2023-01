El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 19 al 26 de enero)

Imaginemos un multiverso paralelo en el que Don Pedro Martin es un afamado árbitro internacional de fútbol. En estos momentos el citado colegiado está arbitrando la final de la Copa del VAR entre el Egabrense F.C. y el Folgueras Asociazione di Calcio

En el minuto 27, el capitán del Folgueras A.C., el defensor canchero Paco González (al que las malas lenguas tachan de tocar más espinillas rivales que balones) realiza una terrible entrada al excelso delantero egabrense Manolo Lama, conocido futbolísticamente como ‘El copulador del gol’.

¿Sera capaz el insigne árbitro de expulsar al defensor folguero a instancias del V.A.R., sabiendo que en el multiverso actual podría perder su empleo por tal motivo?

En el partido Getafe-Espanyol, el entrenador del Espanyol sólo hizo una sustitución en el partido. Desde que hay 5 cambios, ¿se ha dado este caso en LaLiga? Es más, ¿ha habido algún equipo que haya acabado un partido sin realizar sustituciones?

Peter Martin. ¿Podría darse el rocambolesco caso de que un jugador sea campeón Mundial con dos selecciones distintas? Por ejemplo... Un jugador se sale con su club sin antes haber sido convocado, le convocan al Mundial sin haber debutado y ya en el Mundial gana su selección estando el todo el torneo en el banquillo. Tras el Mundial debuta con su segundo país y a los 4 años es convocado con su segundo país y ahí si juega y gana. ¿Sería posible?

Muy buenas chic@s Juan desde el Puerto de Santa María...

Mi pregunta para Pedro es que el último partido de Mateu Lahoz, que si no recuerdo mal fue el de Copa del Rey Linares – Sevilla, no salió con la escarapela de FIFA al ser internacional y precisamente este martes está de asistente su linier Pau Cebrián en el partido de Copa Alavés - Sevilla y tampoco lleva la escarapela... ¿Ya no es internacional?

A raíz de la semifinal de la Supercopa entre el Real Betis y el Barcelona, en la que Luiz Henrique no es sustituido, pero llega lesionado a la tanda de penaltis, me ha surgido una duda: En el caso de que una tanda de penaltis se alargue y tengan que tirar todos los jugadores de ambos equipos, y alguno de ellos tenga algún jugador lesionado, ¿está obligado dicho jugador a lanzar un penalti?

En el caso de Luiz Henrique, al sentir molestias quizá podría haber lanzado, pero ¿qué ocurre si un equipo ha agotado los cambios y el jugador lesionado se retira del campo por precaución? ¿Y si el jugador, incluso, hubiera abandonado las instalaciones para alguna prueba médica?

Si alguno de estos supuestos eximiera al jugador de su obligación de tirar el penalti, ¿no se estaría dejando la puerta abierta a alguna treta por parte de alguno de los equipos?

JORGE de Montequinto