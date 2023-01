El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 12 al 19 de enero)

Para Pedro Martín. El Paços de Ferreira de Primera portuguesa destituyó al entrenador (y exjugador Cesar Peixoto) antes de Navidad y ahora lo ha vuelto a contratar. ¿Se ha dado esto en la Liga española o en las grandes Ligas europeas alguna vez? Es decir, un mismo entrenador dos veces en la misma temporada (que no sea un ‘interino’. Gracias.

Buenas tardes, soy Pablo de Zamora. Quería preguntarle a Pedro Martín, ya que el Zamora CF lleva en Segunda RFEF en esta temporada cinco rojas mostradas en lo que va de temporada: ¿Qué equipo tiene el récord de más expulsiones mostradas a favor en una temporada liguera fuese Segunda B o Tercera División?

Hola, escribo para el Consultorio de Pedro, pero también para todos. Mis preguntas y comentarios:

¿Qué opináis de que a 8 de enero no hubiera horario para los partidos que se jugaban 15 días después, la semana del 20 al 22 de enero? ¿Cómo se pueden organizar los aficionados un viaje/cena etc.? Cuando va Tebas a la radio le hacéis la píldora y no hace más que fastidiar - joder a los aficionados.

¿Por qué LaLiga entra de oficio en los insultos a Vinicius (bien hecho), pero no entra en las continuas y repetidas amenazas que desde los ‘aficionados’ de la Real Sociedad, Alavés, Osasuna...hacen hacia la p...a Aragón? Nos amenazan con poner bombas, vejaciones tipo nos vamos a f.ll.r a la virgen del pilar... ¿Por qué LaLiga y los medios no hacen absolutamente nada? ¿Podría el Real Zaragoza abandonar un partido por estos insultos como hizo Diakhaby en Cádiz o Eto’o en La Romareda? Yo como aragonés me siento igual del insultado y menospreciado que en los casos anteriores.

¿Qué opináis del estadio de La Cerámica? ¿Y de las entradas que venden a la afición visitante? Sólo se ven hierros amarillos, pero como Roig es amigo no interesa decirlo.

¿Por qué Osasuna se ha apropiado, usurpado, robado, mangado, quitado... un lema que Benito Pérez Galdós revelaba en los Episodios Nacionales y aparecía en los billetes de cien pesetas "Zaragoza nunca se rinde"?¿Cómo puede robar un equipo un lema histórico?

Buenas tardes.

Una duda para Don Pedro. ¿Para que deje de contar como asistencia, cuánto tiempo tiene que pasar desde el pase al jugador que marca, o cuántos toques tiene que dar dicho jugador hasta que chuta, o cuán lejos tiene que estar de la portería?

Buenas noches Pedro Martín: Quería hacerte una consulta.

Me he leído la Regla 16 de la International Football Association Board, sobre el saque de meta y no lo he visto…

¿Si el portero o un jugador saca de meta, el balón tiene que salir obligatoriamente del área de meta o pequeña, o no hace falta que salga del área de meta? Quedo a la espera de recibir una respuesta.

Un oyente zamorano de COPE en general y en especial de Tiempo de Juego…

Javier Fincias

Buenas noches y Feliz Año nuevo, TJCopers:

Seguro que ya lo ha dicho el dato Pedro alguna vez, pero ¿ha subido significativamente el ratio penaltis/partido desde que hay VAR con la aplicación de estas normas que dan la risa? Sería interesante ver el ratio medio en las X temporadas con VAR y el mismo dato en las X temporadas previas.

Antonio González, el Pesca

Tengo algunas preguntillas sobre las eliminatorias a un solo partido:

-¿La recaudación se la queda entera el equipo local o se reparte a partes iguales? Y lo mismo con otros ingresos como publicidad, derechos de TV, etc.

-¿Quién paga al árbitro? ¿El equipo local, ambos equipos o la Federación?

-Partido con récord de goles, mayor goleada y, en las eliminatorias decididas a los penaltis, récord de penaltis lanzados.

-Namás. Un saludiño.