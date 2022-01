El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 6 al 13 de enero)

Hola. ¿En qué puesto y con cuántos puntos, goles a favor y goles en contra estaría el Barcelona si contamos solo las jornadas en las que ha estado Xavi?

Hola. Soy José Azorín y os envío este mensaje desde Mazarrón. La semana pasada el Atlético jugó en su campo como visitante. ¿Ha pasado esto más veces en Liga o Copa?

Hola Pedro.

Soy David de Barcelona y un gran admirador tuyo. Me gusta mucho el tema de estadística y números... tengo una lista de todos los partidos de la selección española, con sus correspondientes tablas de partidos jugados, goles a favor, enfrentamientos entre las distintas selecciones...mil etc. Me compré tu libro de la selección. Me encanta. Pero por ahora hay un par de cosas que me descuadran y me gustaría, si es posible, que me ayudaras con las dudas.

-El partido número 26 de España, contra Portugal, en tu libro pone que se jugó el 10 de enero del 1928, pero en distintas páginas de internet veo que pone el 8 de enero. No sé si se debe a un error de imprenta o tienes fuentes de aquella época... curiosidad simplemente.

-También comentarte que en la lista que hay de goleadores, Pirri tiene 15 goles marcados. Según mis cuentas Pirri anotó 16 goles con la selección. No sé si en algún partido estoy errado y me gustaría que me ayudases.

-Y por último, a Daniel Ruiz Bazán le atribuyes 9 goles en la lista de tu libro, pero a mí me sale que anotó 10 tantos.

Darte las gracias de antemano y espero me eches un cable para mi ‘trabajo’, que realizo en mi tiempo libre como hobby, pero me ayuda mucho a distraerme y desconectar. No puedo estar pendiente de escuchar la radio a veces, agradecería si la respuesta me la puedes enviar por mail. Si no fuese posible pues gracias igualmente.

Felicidades por el programa y decirte que realizas un trabajo espectacular.

Gracias.

David Hernando Egea

Hola a todos y espero que os encontréis bien, que el bichito se vaya a tomar por saquito, Paquito y que pronto vuelva el público a la radio. Aprovechando el gol de Correa tengo varias preguntas anecdóticas:

-Mayor distancia a la que se ha marcado un gol sin ser el portero quién lo marcó.

-Equipo que más veces ha marcado desde su campo

-Porteros que han marcado desde su portería.

Muchas gracias y saludos a todos.

Elena

Pd: Cómo se disfrutan las retransmisiones por Youtube.

Buenos días Pedro.

El Espanyol tiene varios récords de los que mostrarse orgulloso. Por ejemplo, es el equipo con más derrotas y más goles encajados en Primera (hay que demostrar mucho para superarlo). Yo te quería consultar sobre el de más jugadores utilizados en Primera. Esta temporada me salen 15 jugadores de momento (Miguelón, Óscar Gil, Aleix Vidal, Rubén Sánchez, Sergi Gómez, Recasens, Morlanes, Gori, Fran Mérida, Yangel Herrera, Keidi Bare, Jofre Carreras, Vadillo, Loren y Dimata). Esta noche en el partido vs el Elche podría debutar Joan García si es cierto lo de Diego López y serían 16. ¿Cuántos jugadores y siguientes equipos persiguiendo este récord?

Gracias y saludos.

-De los entrenadores con más 200 partidos en un mismo club, ¿cuál es el que tiene un mejor registro de menor número de derrotas consecutivas en Liga de Primera División? ¿Podría ser Simeone, con 4 derrotas consecutivas?

-¿Mayor diferencia de edad entre un portero que recibe un gol y el jugador que lo marca? En los dos sentidos… Un jugador veterano que ‘abusa’ de un portero juvenil… y un jugador muy joven que ‘se la mete’ a un portero muy veterano.