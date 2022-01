El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 6 al 13 de enero)

Nunca he preguntado en 'El Consultorio' de Pedrito así que no sé, si a través de WhatsApp puedo preguntar. Mi pregunta sería: ¿Cuál es el índice acumulado de COVID a 14 días (como da el Gobierno) de los jugadores profesionales de España (Primera y Segunda División)? Porque creo que debe de ser enorrrrrrrme y podría dar un acercamiento a lo que pasa en la vida real (donde la gente no es controlada como los jugadores)

Una consulta a Pedro Martín.

¿Podrías nombrar a las 3 personas que tienen más partidos acumulados en la historia de Primera División sumando los de jugador y entrenador?

Gracias y feliz navidad.

Buenas noches.

¿Hay algún equipo que haya sido campeón de invierno y que en la misma temporada haya descendido? Muchas gracias.

Buenas tardes.

Quería preguntarle a Pedro Martín, si se han jugado en otras ocasiones partidos el día de Nochevieja, en Primera y en Segunda División como este año, ¿qué equipos y en qué temporadas?

¡Feliz 2022! ¡Os deseo muchísima salud a todo el equipo de Tiempo de Juego y que lideréis por lo menos 3 EGMs más!

Un abrazo muy fuerte.