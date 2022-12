El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 9 al 16 de diciembre)

Una chorradilla para Pedro Martín. El portero de Argentina es Goycochea, no Goycoechea. Yo estuve años equivocado también. Algún día me gustaría contarle por qué descubrí que no lleva la letra 'e'.

Buenas. Mi nombre es Alberto y os llevo oyendo desde el siglo pasado, que yo recuerde la primera competición de selecciones fue la Euro de Inglaterra. Mi pregunta: si Francia gana el Mundial, ¿se considerará al Benzema como campeón del Mundo? ¿Por la FIFA? ¿Y por Pedrito Martin? Creo recordar que no lo han sustituido en la convocatoria de la selección francesa. O no habéis informado de que le han dado la baja.

Muchas gracias.

Hola buenas tardes.

En tiempo de Mundial me gusta echar la mirada atrás. Rememorando nuestro frustrado Mundial 1982 he vuelto a escuchar algunos audios acerca del mismo. ¿Podéis recordadme el nombre del locutor de TVE en la mayoría de partidos de aquella Copa del Mundo? En concreto, su voz está en la ceremonia inaugural en Barcelona junto a Matías Prats.

Gracias.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Si a un jugador con amarilla le cambian y el árbitro después de conceder el cambio le saca tarjeta por perder tiempo antes de salir del terreno de juego, el cambio se para?