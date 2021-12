El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 9 al 16 de diciembre)

Hooola.

Maldini ¿Dónde y cómo está compitiendo el Sao Caetano? y ¿qué opciones tiene de volver a alguna categoría nacional? Y ¿qué es del AS Livorno Calcio?

En primer lugar, quería felicitar al gran Rubén Martín por el currazo que se ha pegado estos 4 meses llegando a viajar de Kiev a Liverpool para narrar a Barça y Atleti en la misma jornada de Champions. Mi enhorabuena también por narrar tan bien que es difícil averiguar de qué equipo es porque a todos los narra con la misma emoción.

Por supuesto manifestar mi gran alegría por la recuperación e incorporación del gran Manolo Oliveros. Para ser sinceros, yo pensé que no volvería a narrar y, de hecho, yo si fuera él no lo haría porque lo primero es la salud, pero vamos supongo que si lo hace será porque está bien de lo cual me alegro enormemente.

Y ahí van las preguntas: ¿La UEFA ha eliminado el valor doble de los goles en campo contrario de sus competiciones? ¿También lo ha hecho España? ¿En la semifinal de Copa del Rey, que hoy por hoy es la única eliminatoria que se juega a doble partido, los goles fuera de casa ya no valen doble? ¿Hay algún país que no haya hecho caso a UEFA, como los ingleses que van a su rollo, o una vez que lo dice UEFA la norma se aplica automáticamente en todos los países europeos?

La otra pregunta es: ¿Se tiene alguna idea de cuándo podría empezar LaLiga el año que viene; así como las competiciones europeas? Con el Mundial en tan mala fecha habrá que adaptar el calendario y mi curiosidad es saber si los tiros van por empezar más pronto o acabar más tarde o quizá un poco de todo. Hay que tener en cuenta que en noviembre se pararía la competición cosa de dos meses.

Bien. Pues ya me despido no sin antes desear a todo el equipo de Tiempo de Juego y El Partidazo una muy Feliz Navidad y un gran año 2022. Un fuerte abrazo.

Soy Manuel, de Gijón. Mi pregunta a Pedrito: tras la retirada del Kun Agüero, su primer y único gol oficial como culé se lo marcó al Real Madrid. ¿Hay algún caso similar en la historia, un jugador cuyo único gol (o goles) con el Barcelona haya sido al Real Madrid, o viceversa?

Buenas Tiempo de Juego. Tengo una pregunta para Peter Martin. Me resulta muy curioso que los árbitros permitan jugar a Gavi con los cordones sueltos, a raíz de ahí me han surgido dudas... ¿Puede un portero usar unos guantes distintos a los que llevan todos los porteros? Es decir, ¿puede presentarse Courtois el próximo partido con unos guantes de lana o de cuero? ¿Hay alguna curiosidad que haya en el reglamento que permita jugar con algo curioso y que no sepamos?

Hola. Tras el partido Celta -Espanyol, el entrenador españolista Vicente Moreno tiene un bagaje fuera de casa en Primera División con Mallorca y Espanyol de 9 puntos de 84 posibles. ¿Hay algún entrenador con peores registros a domicilio a lo largo de la historia de LaLiga?

Hola una cuestión, si quieres con ayuda de Guasch.

¿Podrías dar un once tipo del Espanyol de todos los tiempos (con mejor portero de su historia, lateral derecho, etc)?

En España ha habido 9 campeones de Liga; en Inglaterra creo que son 29… ¿Cuántos campeones ha habido en la Bundesliga, la Ligue 1 y la Serie A? Seguramente bastantes más que en España.