El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 2 al 9 de diciembre)

Hoy, fumándome un purito Reig, sentado en una encimera Cosentino, mirando con nostalgia una tarjeta Banesto y después de haber encontrado un talonario Bancotel en una maleta vieja, quiero decir que a medida que pasa el tiempo, Dani Senabre se parece cada vez más a Salvatore de 'El Nombre de la Rosa'.

Por otra parte, he estado un par de veces en el estudio y de ver la retransmisión en directo, me surge una duda: ¿cuánto le dura un portátil a Pedro Martín? ¿Qué presupuesto anual tiene la Cadena COPE para ese concepto? Es que le pega unos golpes al teclado cuando escribe que da miedo. Y, si encima, escribe mirando el teclado con cara de loco...

Llevo semanas queriendo explicar/preguntar esto con respecto al VAR. Cuándo es una parte superior del cuerpo la que marca el fuera de juego del jugador como por ejemplo la rodilla y la cabeza, para trazar la línea de fuera de juego del VAR primero trazan una línea vertical perpendicular al suelo.

Dependiendo de longitud de esta línea la de fuera de juego va a una altura u otra. Y por lo tanto puede condicionar el fuera de juego. Alguien sabe cómo calculan la longitud de la línea vertical.

¿Sabe Pedrito Martín el porcentaje de goles de Asensio entrando desde el banquillo? Un abrazo, cracks.

Buenas noches.

Me gustaría hacer la siguiente pregunta: el capitán de un equipo, sin ser sustituido y pidiendo autorización al colegiado ¿puede ceder el brazalete a otro compañero en el transcurso de un partido? Si se pudiera... ¿cuántas veces puede repetirse esa operación?

Gracias por vuestra atención y un saludo a todos.

Manuel Gómez García

Granada

Hola Pedrito, me gustaría saber cómo estaría el palmarés del Balón de Oro con los no europeos... teniendo en cuenta que hasta los noventa no entraban en liza los jugadores de fuera de Europa, supongo que Maradona le habría quitado unos cuantos a Platini,... pero y los otros ¿cómo podían haber acabado los anteriores a los noventa?

Muchas gracias majo, hacéis un programa cojonudo.

Pepe de Vigo.

Estimados amigos:

El pasado domingo tuvisteis la deferencia de emitir unas cuestiones que yo hice para 'El consultorio' de Pedro Martín. Como veo que Paco se hizo un lío al interpretar una de las preguntas, por lo que no fue respondida por Pedro con los matices que yo exponía, vuelvo a hacerla de otro modo, a ver si se entiende:

MIL PARTIDOS DE MOURINHO COMO ENTRENADOR

¿Cómo se distribuyen esos partidosentre todos los equipos hasta ese partido 1.000? y¿se contabilizan también aquellos en los que Mou no pudo sentarse por sanción o por enfermedad? Perdonad por el entuerto

Muchas gracias.

¡SALUD Y LIBERTAD!