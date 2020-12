El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 21 al 27 de diciembre)

Querido Tiempo de Juego,

Lo primero de todo, GRACIAS por tantos años de buena radio. Soy futbolista y me encuentro jugando en Bergen, Noruega, donde me vine hace 5 años procedente del CD. El Palo de Segunda división B. Me reclutó mi entrenador, Hassan El Fakiri, internacional noruego compañero del gran Fernando Morientes en aquel gran Mónaco que eliminó al Real Madrid en semifinales de Champions. Mi representante es un delantero noruego: André Schei Lindbæk quien no marcó ni un solo gol en España

He estado conversando con ellos y me surge unapregunta hacia Pedro:

- ¿Quién es el noruego con más partidos en La Liga? ¿Carew es el máximo goleador?

Muchas gracias, un abrazo y Feliz Navidad!

Best regards, Rafael Villen

Buenas tardes TJ,

Soy seguidor del Barça, pero me enciende la actitud de Jordi Alba. ¿Me podrías dar la estadística de las tarjetas que ha recibido por protestar? Es que creo que puede estar cerca del 80-85% por hablar, protestar y desconsideración ante árbitro y rivales. Por esa actitud se pierde dos o tres partidos al año por acumulación de tarjetas. El club debería descontarles a estos personajes las sanciones, y no pagarlas ellos.

Saludos,

Carlos Jiménez

Muy buenas,

He leído esta semana que la jornada del 'Boxing Day' del año 63 fue la más goleadora de la historia con una media de 6,6 goles por partido. Una bestialidad.

Mi pregunta es: ¿Cuál es la jornada de toda la historia de la Liga con más goles?

Muchas gracias.

Buenas,

Ya que el Jaén Paraíso Interior ha pasado a la final de Copa tras un chorro de penaltis. ¿Cuál ha sido la tanda de penaltis, en fútbol 11, más larga de la historia?

Gracias.

Buenas tardes,

Soy un pequeño estudioso de los partidos de toda la historia del Atlético de Madrid y tengo todos los goleadores de los 7.240 goles (hasta hoy 21/12/2020) marcados en todos los partidos de todas las categorías en que ha jugado este equipo desde la temporada 1913-1914; (incluso algunos anteriores del Campeonato Provincial de 1903-1904 a 1912-1913), menos los ocho goleadores del partido Atlético de Madrid - Valladolid, celebrado el día 5 de noviembre de 1939, perteneciente a la 8ª jornada del Campeonato Regional, y cuyo resultado fue 8-0 y que me es imposible encontrarlos.

Me gustaría, si fuera tan amable, me pudiera facilitar ese dato tan concreto,

Muchas gracias de antemano.

Hola,

Tengo dos dudas respectivas al reglamento:

1) Un jugador chuta el balón con tal potencia que este se va desinflando en su trayectoria hacia la portería y acaba en el fondo de la red totalmente desinflado. ¿Es gol legal?

2) En un mano a mano, un delantero al tratar de regatear al portero pisa accidentalmente con los tacos la mano del guardameta, ¿se debe pitar falta en ataque?

¡Un fuerte abrazo!