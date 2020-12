El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 13 al 20 de diciembre)

Hola,

Una pregunta:

Esta temporada, el Celta de las 25 fichas del primer equipo tiene 10 jugadores nacidos en la provincia de Pontevedra. ¿Hay algún otro caso en Primera en la que haya tantos jugadores de la misma provincia que el equipo? Gracias... ¡Ah! y soy del Dépor, como Pepe Domingo.

Pregunta para Pedrito:

El otro día el árbitro advirtió con expulsar a Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell, si los suplentes y directivos no cesaban de montar jaleo en las protestas en la grada. Acabó expulsado. Parece que acaban de hacer lo mismo con Míchel en Huesca. ¿No debería ser responsabilidad del delegado?

Siempre he tenido curiosidad por saber de dónde vienen los nombres que se utilizan en el fútbol para homenajear a personajes importantes de este deporte. Así he visto que Pichichi fue un futbolista de Bilbao, sobrino de Unamuno, al que su hermano llamaba así por su corta estatura; y que Zamora fue un portero nacido en Barcelona, que jugó en el Real Madrid y en el Espanyol, y al que se considera el primer crack del fútbol de nuestro país. Pero hay un jugador del que no he encontrado información por ningún sitio.

Se trata de "Delem" (no sé si se escribe así). De vez en cuando os escucho llamar a ciertos goles con la denominación "Delem Pate". Por ejemplo, decís: "Ramos ha marcado el gol "Delem Pate". Así que me gustaría que Pedro Martín me dijera quién fue este futbolista tan importante al que se le rinde homenaje con el nombre de un gol.

Un saludo afectuoso,

Benigno Manchego

Tengo referencias de que las primeras elecciones democráticas a la presidencia en el Atlético de Madrid se celebraron en 1952. Quería saber, ¿son estas las primeras elecciones que celebró un club de Pimera División o hubo alguna anterior?

Saludos.

Buenas tardes,

Les escribo desde Ceuta, aunque soy de Granada. Llevo en Ceuta más de 11 años.

Os llevo escuchando desde que anunciábais 'Radiola' cuando estaba en la emisora del lado oscuro. Además de las preguntas, quería comentar algo con respecto al programa de los viernes, cuando habla cierto periodista del periodismo de la capital. Él es periodista de Sevilla que, por desgracia, la es la capital de Andalucía y allí se les da mucha bola al Sevilla y al Betis, dejando a un lado las restantes provincias de Andalucía.

Además de esto, mis preguntas para Pedro Martín son las siguientes:

- La regla de los seis segundos, ¿se sigue aplicando? Y en caso de que no se aplique, ¿por qué?

- ¿Quién es el máximo goleador del Granada?

- ¿Cuál es la Selección más goleadora en todos los Mundiales?

Muchas gracias, Fran.

Hubo un tiempo en el que el deporte del pueblo, esto es, el fútbol, podría ser visto por el pueblo, esto es, en abierto. Aunque entiendo las leyes del mercado y la economía del deporte no dejo de sentir nostalgia de aquellos tiempos en los que podía disfrutar de un partido en directo.

Desde mi posición de clase media quizás me podría permitir disfrutar de las emisiones de fútbol pero, poco a poco, dejó de ser una prioridad cuando se trata de pagar en exclusiva por él, no obviando lo que pagamos por otro tipo de consumo indirecto asociado a este.

No obstante, el fútbol nunca ha dejado de ser una de mis pasiones, pero de un tiempo a esta parte, únicamente disfruto de él a través de las narraciones de radio. Cómo no, de Tiempo de Juego. Ni las repeticiones de goles veo porque para ello tengo que tragarme programas televisivos infumables y tampoco priorizo eso cuando estoy navegando por la red.

Con esto, de repente me asaltó una duda, ¿cuándo fue el último partido oficial que vi del Madrid? (equipo del que soy aficionado). Pues esto se reduce al último partido en abierto que se emitiera el cual no recuerdo. Por eso mi pregunta es ¿Cuántos partidos oficiales del Real Madrid se han emitido en abierto en los dos últimos años? (sin contar eliminatorias previas a semifinales de Copa del Jefe del Estado).

Enhorabuena por tu trabajo y muchas gracias por tu tiempo,

Saludos

Jorge jiménez

Buenas tardes a todos

Unas consultas para el Consultorio. No le voy a dar mucho trabajo a Pedro Martín porque no son estadísticas, sino que me gustaría conocer su opinión sobre unas cuantas pedradas que tengo.

Pedrada 1: Redes de las Porterías

Pedro, ¿no crees que es más bonito y espectacular que las redes de las porterías estén más flojas de las que las ponen ahora, que parece que es una valla de alambre? ¿No es más bonito ver cómo el balón es recogido por la red como si lo abrazara en vez de que entre y rebote? Recuerda las redes, por ejemplo, del Camp Nou en la final de los Juegos Olímpicos o la del Olímpico de Roma desde el 90.

Pedrada 2: Cambio en el sistema de puntuación

Pedro, ¿el sistema de puntuación depende de las ligas o de FIFA o UEFA? ¿No sería un incentivo para que se marquen más goles que se diera un punto más por cada gol que se marcara?

Pedrada 3: Aplicación del VAR

En parte tiene relación con el sistema de puntuación con los goles.

Pedro, ¿no sería mucho más efectivo que se aplicara el VAR como se hace en el tenis con el ojo de halcón? En el caso del fútbol se podría dar a cada equipo tres consultas de VAR. Si la consulta da la razón al equipo que la pide, se le mantienen. Si la razón la tiene el árbitro, entonces se le quitaría la consulta y se le restaría un punto en la clasificación.